Šolska kuhinja premajhna že sedaj. Kaj pa, če bodo še obvezna brezplačna kosila?

16.3.2023 | 13:00

Del kuharske ekipe v OŠ Frana Metelka Škocjan, ki mora biti v sedanjih utesnjenih prostorih zelo iznajdljiv pri delu. Na desni vodja kuhinja Janez Turk.

Škocjan - V Osnovni šoli (OŠ) Frana Metelka Škocjan se že dlje časa srečujejo s prostorsko stisko v kuhinji, kjer dnevno pripravljajo 1.100 obrokov za potrebe šole in vrtca, tako za otroke kot zaposlene.

Nujna je nova oz. večja kuhinja, še zlasti v luči morebitnih sprememb, ki se obetajo z obveznim brezplačnim kosilom za vsakega otroka, kar želi uvesti aktualna vlada.

Ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin pove, da je bila sedanja šolska kuhinja nazadnje obnovljena leta 2005, ko so dograjevali šolo. Takrat so nekoliko povečali prostore kuhinje, uredili nove tlake, vse instalacije in poskrbeli za nekaj novega inventarja. A od takrat je minilo 18 let in v tem času se je število otrok močno povečalo. Če je bilo prej v šoli do tristo otrok in v vrtcu manj kot sto, je danes drugače. Pred leti so le redki učenci v šoli kosili, medtem, ko je danes kosilo v šoli skoraj da reden obrok večine učencev. Trenutno šolo obiskuje okrog 392 otrok, vrtec pa 160. Zaposlenih imajo sto delavcev.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan

»Kuhinja, ki jo sproti vzdržujemo in dokupujemo nove stroje, je absolutno premajhna, obstoječi prostori ne zadostujejo več potrebam. Kuharji povedo, da ni kam odlagati posode, vozičkov, manjka shrambenih površin, ravno tako je premajhna pomivalnica. Pripravljene obroke vozijo oz. dostavijo tudi v vrtec in nato umazano posodo sprejmejo nazaj v matično kuhinjo. V vrtcu manjka razdelilna kuhinja, a tudi če bi jo tu želeli urediti, zanjo ni prostora,« pojasni ravnateljica šole.

Razdelilna kuhinja pa obstaja na podružnični šoli Bučka, kjer deluje tudi vrtec. Tja hrano vozijo, za razdelitev in ostalo skrbi tam zaposlena gospodinja. Sicer v šolski kuhinji zdaj deluje pet kuharjev.

Kosila za starejše

V Škocjanu si kar ne predstavljajo, kako bi v obstoječi šolski kuhinji pripravljali še več obrokov, če brezplačna kosila za vse postanejo obveza. To bi bil velik organizacijski zalogaj. »Nisem proti brezplačnemu drugemu obroku za vse, a take spremembe se ne delajo na horuk, nanje se je treba pripraviti in ustvariti pogoje, da to lahko kvalitetno izpeljemo. Nimamo niti tako velike jedilnice, saj že zdaj otroci jedo tako v jedilnici kot v učilnicah,« pove Čengija Peterlinova in doda, da v našem šolskem sistemu že sedaj veljajo subvencije šolske malice in kosila, kjer je temu primeren socialno-ekonomski status družine. Do brezplačne prehrane je pri njih upravičenih polovica otrok na šoli, a vsi te pravice ne koristijo.

Pohvalno je, da v šolski kuhinji že nekaj let pripravljajo kosila za zunanje uporabnike, a le za starejše, onemogle in osamljene iz škocjanske občine, ki si sami ne morejo več skuhati. Hišnik zdaj dnevno razvozi deset kosil po terenu.

Pripravljajo dokumentacijo

Jože Kapler, župan občine Škocjan

Potrebo po večji kuhinji poznajo tudi na občini Škocjan in problema so se že lotili. Kot pove župan Jože Kapler, imajo v letošnjem proračunu za sredstva za projektno dokumentacijo za razširitev kuhinje, ki je tam mogoča. Izkoristili bi sosednji prostor. Naložba bo stala nekaj deset tisoč evrov.

Nova razdelilna kuhinja pa je v načrtu oz. idejni zasnovi novega vrtca v Škocjanu, ki je ravno tako nuja. Zaradi prostorske stiske en oddelek vrtca z 12 malčki prvega starostnega obdobja v letošnjem šolskem letu spet začasno domuje v bližnjem župnijskem domu. Nov vrtec bodo gradili na hribu pod šolo, torej v samem centru Škocjana.

Besedilo in foto: L. Markelj