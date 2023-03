Ministrica Fajonova na Javorovici: »Vrednote, za katere so se borili naši predniki, so aktualne še danes«

19.3.2023 | 11:00

Tanja Fajon je bila slavnostna govornica na Javorovici.

Javorovica - Včeraj je na Javorovici potekala tradicionalna spominska slovesnost ob 79. obletnici bitke, ko je padlo 113 partizanov 4. bataljona Cankarjeve brigade.

Prireditev je v lepem pomladnem vremenu privabila dosti obiskovalcev, prišli pa so tudi: častna straža garde Slovenske vojske, mnogi praporščaki, predstavniki ZZB za vrednote NOB, člani prvega dolenjskega spominskega partizanskega bataljona, predstavniki skupnosti borcev brigade Ivana Cankarja, člani policijsko veteranskega društva Sever Dolenjske in Bele krajine, člani Združenja slovenskih častnikov in nekateri poslanci ter pohodniki, ki so prišli iz Pleterj.

Vsi se poklonili spominu žrtvam krvavega poboja na tem mestu. Venec so položile številne delegacije, med drugim tudi Občina Šentjernej, zveza borcev in Gorjanska četa.

Matjaž Zagorc

V imenu organizatorja srečanja, Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej, je spregovoril predsednik Matjaž Zagorc. Obudil je spomin na tragične dogodke. Zbrane sta nagovorila tudi šentjernejski župan Jože Simončič ter Boris Hren, predsednik Skupnosti borcev brigade Iana Cankarja.

Fajonova o preteklosti, pa tudi o vojni v Ukrajini

Slavnostna govornica pa je bila tokrat podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Poudarila je, da nas politična situacija, vsakodnevno dogajanje doma in po svetu, vsakodnevno silita k razmisleku o našem odnosu do preteklosti, vlogi v sedanjosti in odgovornosti za prihodnost in tudi če živimo v miru in svobodi, je treba govoriti o pomenu boja proti nacizmu in fašizmu.

»V Sloveniji nikoli ne bomo pristali na sprevračanje zgodovinskih dejstev naše polpretekle zgodovine in na rehabilitacijo okupatorjevih kolaborantov, saj bi s tem zarezali v korenine samostojne države. Prav tako ne smemo pristajati na populizem, sejanje nestrpnosti in sovražni govor ter na spogledovanje z nacionalizmom, kar je vse nevarno orodje podpihovanja in delitve naroda. Naša skupna odgovornost je ustvarjati družbo, ki bo prostor spoštovanja, strpnosti, sodelovanja in odgovornosti. To je edina možnost za ohranitev miru in blaginje, ki jo želimo zapustiti mlajšim generacijam,« je dejala Fajonova in poudarila, da so vrednote, za katere so se borili naši predniki in na katerih je utemeljena naša napredna in moderna država, aktualne še danes. Želi si več zaupanja med Slovenci.

Mladi harmonikarji novomeške glasbene šole

V govoru se je dotaknila tudi vojne v Ukrajini. »Slovenija, ki ima tudi sama izkušnjo vojne, je obsodila rusko agresijo. Kot članica Evropske unije, najmodernejšega dela sveta, ki spoštuje demokracijo, človekove pravice, pravno državo in nedotakljivost meja, bo s partnericami v EU naredila vse, da pomaga Ukrajini, dokler bo ta pomoč potrebna. Vsi pa si želimo predvsem, da bi bilo vojne čim prej konec,« je dejala Fajonova.

Posebna pozornost za Malči Jakša – Mišo, Ladislava Kocjana in Stanka Kušljana

Dogodka so se udeležili tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Marjan Križman, član predsedstva Milan Gorjanc, predsednik pokrajinskega sveta naše regije Borut Likar

Posebne pozornosti so bili deležni trije borci, ki so se v zadnjem letu za vedno poslovili, prej pa so radi udeleževali slovesnosti na Javorovici. To so bili: ena izmed štirih preživelih tragičnega dogodka, pripadnica Cankarjeve brigade Malči Jakša – Miša, general Ladislav Kocjan in nedavno preminuli Šentjernejčan, borec Stanko Kušljan. Le nekaj dni pred smrtjo mu je Zveza združenj za vrednote NOB Slovenije s predsednikom Marjanom Križmanom podelila listino Zveze borcev in obrazložitev je Križman javno prebral vsem na Javorovici.

Na prireditvi, ki jo je vodila Elizabeta Kušljan Gegič, so sodelovali: pevci MePZ Ajda Orehovica Šentjernej, mladi recitatorji OŠ Šentjernej, mladi šentjernejski harmonikarji, učenci Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta ter recitatorka Terezija Potočar.

L. Markelj

