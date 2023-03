Proračun v javni razpravi; tudi nekaj podražitev

23.3.2023 | 09:40

Fotografije včerajšnje seje, ki je potekala v šentrupertski šoli: Lapego

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na včerajšnji seji osrednjo pozornost namenil predlogu proračunu za letošnje leto. Ta predvideva štiri milijone evrov prihodkov in prav toliko odhodkov, predvidoma do 12. aprila pa je v javni razpravi, so sporočili z občine.

»Postavke na posameznih področjih so v proračunu za leto 2023 že precej zasedene, saj moramo glede na trenutno znana dejstva približno 1,5 milijona evra nameniti preteklim obveznostim. Večji del proračuna je tako namenjen poplačilu na podlagi odločitev na sodiščih in starih kreditov, poravnavi v sporu s knjižnico in CIK-om ter poplačilu računov iz lanskega leta za redno in investicijsko vzdrževanje cest, obnovo Barbove graščine na Veseli Gori ter drugim obveznostim. Ob tem poudarjam, da smo letos z našimi javnimi zavodi, ki delujejo v korist naših občanov, vzpostavili korektno sodelovanje in prekinili odprte tožbe na sodišču, hkrati pa že izvajamo tudi aktivnosti za investicije, ki jih želimo udejaniti, ko bo proračun to omogočal,« je povedal župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš.

V Šentrupertu tako skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pridobivajo zemljišča za gradnjo krožišč v Slovenski vasi in Prelesju ter zaključek obvoznice Mirna na območju te občine, prav tako nadaljujejo postopke pri prostorskem načrtovanju, načrtujejo tudi pridobitev zemljišč za obnovo vodovoda Puščava–Bistrica in izgradnjo nove vrtine za vodovod Šentrupert.

Nekaj podražitev in nekaj kadrovskih zadev

Občinski svet v Šentrupertu je v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija imenoval Tomaža Ramovša, v Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina pa Marjano Podlesnik.

Potrdil je tudi nove cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ter oskrbe s pitno vodo. Povprečni uporabnik, ki porabi 10 kubičnih metrov vode mesečno in je priključen na kanalizacijsko omrežje, ki se konča na čistilni napravi, bo imel 3,75 evra višji znesek na položnici, tisti z greznico ali MKČN pa 3,18 evra višjega (vse brez DDV).

M. K.

