Z neregistriranim cliom drvel brez vozniške in z nepripetimi otroci

23.3.2023 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa v Semiču včeraj okoli 15. ure skušali ustaviti voznika osebnega avtomobila Renault clio. Čeprav so pri tem uporabili tako policijske luči kot sireno, jih voznik ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Avto je nato ustavil pri Vinjem Vrhu pri Semiču – a policisti so mu bili ves čas za petami in so ga takoj obstopili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 38-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, tudi avtomobil ni bil ne registriran ne zavarovan. Poleg tega je 38-letnik v vozilu prevažal več oseb, kot je dovoljeno, otroci pa na sedežih niso bili pripeti z varnostnim pasom oziroma niso sedeli v otroških stolčkih. Policisti so clia zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.

Huje poškodovana peška

Včeraj okoli 17. 30 se je zgodila prometna nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 63-letna voznica osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčila v 88-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Hudo poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročiteljico nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Znašal se je nad partnerko, ogroženo je bilo njeno življenje

Sevniški policisti so včeraj v okolici Sevnice posredovali zaradi nasilja v družini. Na kraju so ugotovili, da 83-letni nasilnež izvaja fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerko. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo so neznanci v okolici naselja Razdrto na območju PP Šentjernej ukradli okoli 5000 kg železnih rebrastih palic, naloženih na palete.

V kraju Prešna Loka na območju PP Sevnica je med 19. 3. in 22. 3. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel avtomobilske pnevmatike, potapljaško opremo, opremo za podvodni ribolov, fotografsko opremo, plinski žar in sesalnik. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 5.000 evrov.

Na parkirnem prostoru na Obrežju je v minuli noči nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil več kot 600 litrov goriva.

Državljan Severne Makedonije v avtomobilu prevažal pet Rusov

Policisti so včeraj popoldne na območju Obrežja ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 38-letni državljan Severne Makedonije. Ugotovili so, da v avtomobilu prevaža pet Rusov, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo. Vozniku so odvzeli prostost, avtomobil pa zasegli. Voznika bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z Rusi pa še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Nova vas ob Sotli) izsledili in prijeli 24 državljanov Kube, 15 državljanov Maroka, sedem državljanov Nepala, šest državljanov Afganistana, tri državljane Gane, tri državljane Pakistana, državljana Albanije in državljana Konga.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 241 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

