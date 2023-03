Z vrati 'ustavil' motorista; z dvema promiloma ignoriral policiste

24.3.2023 | 12:40

Dva promila je na Senovem napihal 21-letnik. (Simbolna slika; arhiv, PUNM)

Včeraj nekaj pred 10. uro se je zgodila prometna nesreča v Sevnici. 60-letni voznik je parkiral osebni avtomobil na parkirnem prostoru. V trenutku, ko je odprl vrata vozila, je mimo pripeljal 58-letni motorist, ki je trčil v vrata in padel. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Z dvema promiloma ignoriral policiste

Policisti PP Krško so na cesti iz smeri Krškega proti Sevnici okoli 17.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Chevrolet. Znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Zapeljali so za njim in ga ustavili na območju Senovega. 21-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zaradi nedostojnega vedenja so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli tatu kontejnerja

Krški policisti so bili obveščeni o tatvini kontejnerja, ki je bil postavljen na območju Vrbine. Ukradeni kontejner so našli na območju Spodnjega Starega Grada, vrnili ga bodo oškodovanemu podjetju. Osumljenca za tavino pa bodo ovadili.

Iz zidanice ukradli motorno žago

V kraju Hrib pri Cerovcu na območju PP Črnomelj je nekdo iz odklenjene zidanice ukradel motorno žago.

Hrvata zasačili s štirimi Rusi v avtomobilu

Policisti so včeraj opoldne na območju Obrežja ustavili avtomobil s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 46-letni Hrvat. Med postopkom so ugotovili, da prevaža štiri Ruse, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost in zasegli avtomobil. Zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Slovenska vas, Bizeljsko, Drnovo, Ponikve, Loče) izsledili in prijeli 24 državljanov Maroka, 18 državljanov Rusije, 11 državljanov Nepala, šest državljanov Kube, šest državljanov Indije, štiri državljane Armenije, tri državljane Kameruna, dva državljana Pakistana in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.