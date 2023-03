Dijaki uspešno razvozlali Telemachov izziv Job Lab hekatona

24.3.2023 | 11:00

Člani zmagovalne ekipe s strokovno komisijo

Izziv dijakov je bila vpeljava virtualne resničnosti v izobraevalni sistem.

Dijaki so koncept razvili v dveh popoldnevih.

Izmed vseh udeležencev je bil izžreban prejemnik novega telefona.

Novo mesto - Telemach Slovenija je za dijake Srednje elektro šole in tehniške gimnazije v Šolskem centru Novo mesto izvedel tehnološko-podjetniško tekmovanje Job Lab hekaton. Na njem so mladi poglobili znanje, ki so ga jeseni usvojili na delavnicah projekta Job Lab, namenjenega razvoju kariernih potencialov po zaključku šolanja.

V okviru tekmovanja so se dijaki preizkusili v reševanju izziva, kako vključiti virtualno resničnost v izobraževalni sistem.

Strokovno komisijo je na koncu prepričala štiričlanska ekipa dijakov JobVision, ki je predstavila koncept vključevanja virtualne resničnosti v karierne centre in kadrovske službe. Ideja mladim omogoča realno spoznavanje poklicev.

V štiričlanski komisiji so bili Greta Šter, vodja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi pri Telemachu, Jure Zajc, vodja produktov pri Telemachu, Marko Rudolf, vodja projektov Razvojnega centra Novo mesto, in Rajko Premović iz Šolskega centra Novo mesto.

M. K.

Foto: Telemach