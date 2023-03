FOTO: Gasilci nad ogenj v naravi in dimniški požar

25.3.2023 | 08:25

Včeraj blizu Jelš (Foto: PGD Otočec)

Sinoči ob 19.49 so v naselju Vejar, občina Trebnje, gorele saje v dimniki stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so goreče saje pogasili, očistili dimno tuljavo, s termo kamero pregledali okolico dimnika in prepovedali kurjenje do strokovne sanacije dimnika.

Ob 18.03 so v bližini naselja Jelše pri Otočcu, občina Novo mesto, goreli suha trava, podrast ter del gozda. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar na površini pol hektarja pogasili.

Ob 18.35 je ob cesti Pot na Beli breg -Drnovo, občina Krško gorelo na več mestih - suha trava in dve bali sena. Požar so pogasili gasilci PGE Krško, PGD Leskovec in Drnovo.

Izteklo motorno olje

Ob 21.37 je na Cesti svobode v Brežicah iz osebnega vozila izteklo motorno olje v dolžini petdeset metrov. Posredovali so gasilci PGE Krško in onesnaženje posuli z vpojnim sredstvom, ga očistili in oprali.

M. K.