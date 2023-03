FOTO: Avto s ceste na travnik; gorel skedenj

26.3.2023 | 08:35

Nesreča med Sotesko in Dvorom (Fotografije: PGD Žužemberk)

PGD Žužemberk

V Goriči vasi je gorelo v skednju. (Foto: PGD Dolenja vas)

Včeraj ob 9.22 je na cesti Soteska-Dvor v bližini odcepa za naselje Gornji Kot, občina Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili akumulator. Poškodovanih oseb ni bilo.

Gorel skedenj

Ob 13.48 je zagorel skedenj v Goriči vasi pri Ribnici. Požar so pričeli gasiti sosedje. Gasilci PGD Goriča vas, Ribnica, Dolenja vas, Dolenji Lazi in Nemška vas so pogasili požar gospodarskega poslopja, odstranili požgan material in s termovizijsko kamero pregledali poslopje. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Goriča vas. Na kraju je bil dežurni delavec elektro podjetja, ki je odklopil elektriko in policija.

Dimniški požar

Včeraj ob 7.21 so v naselju Reber, občina Žužemberk, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Reber so nadzorovali izgorevanje saj, očistili tuljavo in pregledali okolico dimnika.

Goreli izolatorji na daljnovodu

Ob 13.27 so na Belokranjski cesti v Črnomlju, goreli izolatorji odklopnika na stebru srednje napetostnega daljnovoda. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka do prihod dežurnega elektro službe. Izklop daljnovoda je bil izveden daljinsko, za odpravo okvare bodo poskrbele pristojne službe.

Gorelo v romskem naselju

Ob 16.11 je v Goriči vasi, občina Ribnica, v romskem naselju gorel večji kup odpadkov. Gasilci PGD Ribnica in Goriča vas so požar, na površini okoli 25 kvadratnih metrov, zalili z vodo in preventivno pregledali okolico.

Pokrivali streho telovadnice

Sinoči ob 22.28 so v ulici Na postaji v Mirni Peči gasilci PGD Mirna Peč s PVC folijo pokrili 20 metrov strehe na telovadnici osnovne šole.

M. K.