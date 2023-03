FOTO: Praznik sevniškega športa obeležili s podelitvijo priznanj

26.3.2023 | 12:00

Prejemniki priznanj skupaj z županom Srečkom Ocvirkom in ministrom Matjažem Hanom (Vse fotografije: Občina Sevnica)

Sevnica - Športna zveza Sevnica je podelila priznanja in plakete športnikom, športnicam, športnim ekipam in posameznikom, ki so s svojim delovanjem prispevali k razvoju sevniškega športa.

Športnica leta 2023 Občine Sevnica je atletinja Lea Haler, športnik leta 2022 je rokometaš Blaž Janc, športna ekipa leta pa Klub malega nogometa Sevnica. Perspektivna mlada ekipa leta 2022 so starejše deklice Rokometnega kluba Sevnica ter Kiara Blatnik, Ajda Budna in Rok Gracer iz Športnega društva Blanca. Posebno športno priznanje – zlato plaketo so prejeli Upravni in organizacijski odbor Rokometnega kluba Sevnica, Ludvik Cvirn in Rajko Bončina, posebno športno priznanje – srebrno plaketo so prejeli Inna Toropejeva in Judo klub Olimpija Krmelj, posebno športno priznanje – bronasto plaketo je prejel Veteranski rokometni klub Sevnica. Priznanje Športna poteza leta 2022 je prejel Aleks Švelc.

Osrednji gost dogodka in slavnostni govornik je bil, kot sporočajo s sevniške občine, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Zbrane sta pozdravila župan Srečko Ocvirk in predsednik Športne zveze Sevnica Miran Grubenšek. Dogodka se je udeležil tudi namestnik generalnega sekretarja in direktor za področje športa pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez Uroš Mohorič in vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Ivan Gerjevič.

Kulturni program so sooblikovali Alen Zabasu, Sara Praznik, Osnovna šola Boštanj in Plesno društvo IMANI Brežice. Prireditev je povezovala Lara Lisec.

M. K.

