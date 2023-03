Najvidnejši projekt Galerije Božidarja Jakca letos razstava ob 150-letnici rojstva srbske slikarke Nadežde Petrović

28.3.2023 | 08:30

Tone Kralj, Matija Gubec, Za staro pravdo, 1972, GBJ (Foto: Marijan Pfeifer)

Metka Kavčič (Foto: Kaja Selko)

Vadim Fiskin, Dark Times, 2020, DUM (Foto: Jaka Babnik)

Nadezda Petrovic (Narodni muzej Beograd)

Forma viva 2023 (Foto: Kaja Selko)

Damijan Kracina

Kostanjevica na Krki - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bo med glavnimi razstavnimi projekti letos izstopala majska razstava ob 150-letnici rojstva srbske slikarke Nadežde Petrović. Gre za mednarodni partnerski projekt, ki poteka pod okriljem Unesca in izpostavlja slikarkino umetniško ter humanitarno delovanje.

Razstavno leto so februarja začeli z odprtjem nove postavitve Grafičnega kabineta Bogdana Borčića in hkratnim odprtjem prve likovne razstave medmuzejskega slovensko-hrvaškega projekta Upor 1573-2023 ob 450-letnici velikega slovensko-hrvaškega kmečkega upora.

Šlo je za manjšo razstavo z izbranimi slovenskimi in hrvaškimi likovnimi deli na temo omenjenega upora, aprila pa bo sledilo odprtje razstave Krhek svet kiparke Metke Kavčič.

V razstavišču nekdanje samostanske cerkve bodo maja predstavili celostno prostorsko postavitev Temni časi Vadima Fiškina, v velikem galerijskem razstavišču pa bodo 12. maja odprli omenjeno razstavo ob razstavo ob 150-letnici rojstva Nadežde Petrović.

Junija bodo povabili na tradicionalni 30. kiparski simpozij Forma viva. Na bienalnem srečanju pričakujejo kiparja Tomaža Furlana in Alema Korkuta. Gre za slovenskega in hrvaškega kiparja, ki bosta nova kiparska dela ustvarjala za kostanjeviški park skulptur, med letošnjo Forma vivo pa bodo vnovič skušali restavrirati ali rekonstruirati katero od pomembnejših tamkajšnjih skulptur.

Po razstavi del Nadežde Petrović bodo v velikem galerijskem razstavišču julija odprli večjo razstavo ikoničnih del na temo kmečkega upora, v galerijskem lapidariju pa septembra slikarsko razstavo Spontani ambienti Rudija Benetika.

V kostanjeviški galeriji se v jeseni obetata še razstava prostorskega dela Ograde Damijana Kracina in študijska fotografska razstava Fragmenti časa - Miroslav Zdovc in fotografska scena.

Galerija Božidarja Jakca bo letos gostovala v številnih partnerskih muzejskih in galerijskih ustanovah. V pripravi so razstave Nandeta Vidmarja v Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani, pregledna razstava Dragice Čadež v Galeriji Murska Sobota ter tematska skupinska razstava v muzeju sodobne umetnosti v Banjaluki v BiH, so še navedli v Kostanjevici na Krki.

M. K.