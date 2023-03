Z novima knjigama Andreje Jernejčič do uspešnega javnega nastopanja

29.3.2023 | 08:20

Andreja Jernejčič ob 15-letnici podjetja izdala dve knjigi o javnem nastopanju.

Ljubljana/Novo mesto - Piarovka in menedžerka Andreja Jernejčič je ob 15-letnici svojega podjetja izdala prvo celostno knjigo o javnem nastopanju, ki vsebuje 250 primerov nastopanja v različnih situacijah ter 23 intervjujev z uspešnimi osebami, vajenimi nastopanja. Istočasno je izdala tudi priročnik, ki vsebuje ključne informacije za uspešen nastop.

Avtorica knjig o javnem nastopanju, Dolenjka Andreja Jernejčič je za slovensko javnost izdala prvo celostno knjigo o nastopanju z naslovom Popoln javni nastop - odpravite tremo, bodite samozavestni in več prodajte. Knjiga je razdeljena na dva dela, prvi del vsebuje vse, kar je treba vedeti o nastopanju nasploh, drugi del pa informacije o vsaki obliki nastopanja posebej, je povedala avtorica.

Vsak izmed nas se vsaj enkrat v življenju sreča z javnim nastopanjem, če ne prej pa na razgovoru za službo. Po navedbah avtorice je zato ta knjiga, ki ima kar 504 strani, namenjena vsem, ki si želijo narediti boljši vtis na poslušalce med svojimi javnimi nastopi. Za poučevanje ljudi, kako postati bolj samozavesten na odru, se je odločila zaradi velike želje po širjenju dobrih praks nastopanja.

Pojasnila je, da nam knjiga pomaga že pri prvem koraku, ki je ustvarjanje kakovostne vsebine za nastop, potem pa nas vodi tudi skozi pripravo nanj. Razkrije nam, kako povedati bistvo v minuti, kako bolj razločno govoriti in prilagajati hitrost govora ter tudi vse o neverbalni komunikaciji.

Na predstavitvi knjig so nastopile številne znane osebnosti, tudi Nuša Derenda, Žan Serčič, Helena Blagne, prireditev je vodil Saša Krajnc.

"V knjigi je tudi 23 intervjujev z znanimi in uspešnimi posamezniki iz političnega, gospodarskega, glasbenega in družabnega sveta," je povedala avtorica. Na mestu intervjuvanca so se znašli tudi Matjaž Han, Milan Kučan, Zoran Janković, Helena Blagne, Lado Bizovičar, Denis Avdić, Tanja Žagar, Jure Godler, Petra Kerčmar, Mario Galunič in mnogi drugi. "Zaupali so nam, kaj naredijo v neprijetnih situacijah in kako so se soočili s tremo. Ključnega pomena pa je to, da so vsi poudarili eno stvar, s katero lahko vsakemu dokažejo, da lahko nastopa."

Avtorica v novih knjigah ponuja veliko novih informacij in deli svoje izkušnje z delavnic, ki jih izvaja. Razložila je, da knjigi ponujata tudi nasvete o novih oblikah nastopanja. Med seboj se razlikujeta po številu strani in po količini informacij potrebnih za dober nastop. "Tanjša knjiga z naslovom Za zmago na odru - skrivnosti javnega nastopanja ima obseg samo 54 strani in velja za povzetek osnov za dober javni nastop," je še dejala.

Jernejčič je pojasnila, da je pred javnim nastopom ključna priprava. "Ključnega pomena je, da se sprostiš tudi na odru in uživaš. Vsebino svojega nastopa moraš narediti živahno, dinamično in zabavno, saj z vključevanjem humorja sprostiš tudi svoje poslušalce," je dodala.

STA; M. K.

Foto: Barbara Reya, Borut Cvetko in Sašo Radej