Poškodovan voznik mopeda

29.3.2023 | 11:45

Sinoči okoli 19. 30 se je zgodila prometna nesreča na Velikem Slatniku. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je zanjo odgovoren 17-letni voznik mopeda, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad mopedom in trčil v avtomobil 22-letnega voznika. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval, danes poročajo s PU Novo mesto.

Zasegli traktor in avto

Policisti PP Šentjernej so včeraj nekaj pred 11. uro v Šentjerneju ustavili 58-letnega voznika traktorja - veljavnega vozniškega dovoljenja ni imel, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor. Kršitelju, ki je imel poleg vsega v litru izdihanega zraka 0,20 miligrama alkohola, so traktor zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj po 15. uri so policisti PP Krško v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Tudi 46-letnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa 0,24 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V naselju Dole (PP Metlika) je v noči na torek nekdo vlomil v rezervoar osebnega avtomobila in iztočil okoli 50 litrov goriva.

Včeraj med 7. in 13. uro je v Družinski vasi nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Nadlegoval in žalil v gostilni

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili nekaj po 17. uri obveščeni, da naj bi v gostinskem lokalu na območju Dolenjskih Toplic pijan moški nadlegoval in žalil osebje in goste pozival k pretepu. 32-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

(Pre)glasna glasba

Okoli 23. 30 so policisti PP Metlika posredovali zaradi predvajanja glasne glasbe na območju naselja Svržaki. 25-letnemu kršitelju zaradi motenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Zasegli so mu tudi zvočnik.

Prijeli dva tihotapca in več deset migrantov

Na območju Obrežja so policisti kontrolirali voznika osebnega avtomobila srbskih registrskih oznak. Državljan Srbije je prevažal tri državljane Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Pri Čatežu ob Savi so ustavili voznika osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Državljan Bosne in Hercegovine je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljana Srbije in državljana Bosne in Hercegovine bodo kriminalisti s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zasegli so jima osebna avtomobila.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče) izsledili in prijeli 38 državljanov Kube, sedem državljanov Maroka, sedem državljanov Sirije, štiri državljane Pakistana, tri državljane Indije, dva državljana Nepala, državljana Tunizije in državljana Kosova.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

