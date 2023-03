ZD Trebnje: Minister naj prepreči odhod zdravnikov

30.3.2023 | 13:10

Zdenko Šalda

Trebnje - Po besedah strokovnega direktorja ZD Trebnje je več zdravnikov zaradi popoldanskega dela dvakrat tedensko napovedalo odhod – Šalda: Absurdno bi bilo, da bi izgubili zdravnike samo zaradi tega, ker želimo delati zakonito – Zdravniki pravijo, da ne razmišljajo o odhodu – S prvim aprilom nov ordinacijski čas ambulant?

Strokovni direktor Zdravstvenega doma Trebnje Zdenko Šalda je pred dnevi v odprtem pismu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pozval, da naj prepreči odhod njihovih zdravnikov. Vodstvo doma je namreč sprejelo odločitev, da bodo skladno z Uredbo o programih obveznih storitev zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 s prvim aprilom vse ambulante dvakrat tedensko delovale popoldne. A kot je zapisal Šalda, je več družinskih zdravnikov to sprejelo z neodobravanjem in napovedalo odhod iz ZD Trebnje.

Šalda je za Dolenjski list pojasnil, da so od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prejeli obvestilo, da je treba v pogodbi o izvajanju programa storitev med izvajalcem in ZZZS za leto 2023 ordinacijski čas uskladiti z zgoraj omenjeno uredbo. »Zdajšnji delovni čas v ZD Trebnje je za ZZZS popolnoma nesprejemljiv,« zatrjuje Šalda.

V ZD Trebnje se je nezadovoljstvo med zdravniki povečalo ob napovedi upoštevanja izvajanja uredbe o programih obveznih storitev zdravstvenega zavarovanja, saj bi morala vsaka ambulanta dvakrat tedensko delati popoldne. (Foto: R. N.)

Ob napovedi upoštevanja izvajanja uredbe se je po njegovih besedah nezadovoljstvo med zdravniki povečalo, nekateri so mu celo dali jasno vedeti, da razmišljajo o odhodu. »Zdravnike je vznemiril moj dopis o novem ordinacijskem času. Vrstili so se očitki, zakaj bo to pri nas uvedeno, drugod pa bodo še naprej delali popoldne samo enkrat tedensko. Ker imajo ponekod 7-urni delavnik na račun nekakšnih priprav na delo in hišnih obiskov, ki jih ne izvajajo, je bila seveda skušnjava, da bi se zdravniki za enako plačo in ugodnejše delovne pogoje preselili drugam, še toliko večja. Obstajala je realna nevarnost, da bi nas zapustilo pet zdravnic samo iz družinske medicine in še kakšna ginekologinja ter pediatrinja. Kakšne bi bile posledice, si sploh ne upam pomisliti. Zato sem napisal odprto pismo ministru,« pravi Šalda, ki meni, da je treba to rešiti na sistemski ravni. Za vse zdravstvene domove bi morala veljati enaka pravila in vsi bi jih morali spoštovati, poudarja. »Absurdno bi bilo, da bi izgubili zdravnike samo zaradi tega, ker želimo delati zakonito,« je med drugim zapisal v odprtem pismu.

NISO GROZILI Z ODHODOM

Ali so zdravniki res zagrozili z odhodom? Zdravnica Špela Jenkole zatrjuje, da nihče izmed kolegov tega ni dejal. »Tudi sama o tem ne razmišljam,« pravi. Na teden enkrat dela popoldne, saj ji to, kot pove, omogoča izjema, ki jo predvideva ZZZS za zdravnike, ki so starši otrok do šestega leta starosti. »Naši zdravniki, ki nimajo pravice do te izjeme, že zdaj delajo dvakrat tedensko popoldne,« dodaja.

Zdravnike je zmotilo odprto pismo, ki ga je Šalda poslal ministru in tudi medijem. »Med zdravniki je završalo. Strokovni vodja je dal v javnost odprto pismo, verjetno v izogib ponovnim morebitnim odhodom zdravnikov iz ZD Trebnje, preden bi se o tem z nami pogovorili na skupnem sestanku,« je dejala zdravnica Elizabeta Žlajpah.

Sestanek so imeli prejšnji petek. »Izrečenih je bilo kar nekaj kritik na račun komunikacije, pojavljanja informacij v medijih … Nismo še dorekli točnega ordinacijskega časa, saj bomo poskusili pridobiti soglasja za posameznike, ki imajo opravičljiv in tehten razlog za delo v popoldanskem času v skrajšanem obsegu,« je po sestanku sporočila Žlajpahova. Tudi Špela Jenkole pravi, da do pravega zaključka na sestanku niso prišli. »Prav nihče pa ni omenjal odhoda, so pa bile seveda izražene želje, da delovni čas ostane tak, kot je. Tudi sama si bom za to prizadevala.« Šalda nam je sicer zatrdil, da bodo s prvim aprilom vse ambulante dvakrat tedensko delale popoldne.

Prejšnji teden se je na to temo, da naj bi splošni zdravniki zagrozili z odhodom, sešel tudi svet ustanoviteljic ZD Trebnje. Tudi o tem več v današnji novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Rok Nose