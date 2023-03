FOTO: Nesreča v Drami - izgledalo je grdo, a na srečo brez poškodovanih; spet pa ranjenec v gozdu

30.3.2023 | 18:30

Prometna nesreča v Drami (Foto: FB PKD)

Danes zjutraj ob 6.09 sta v Drami, občina Šentjernej, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali delavcem vlečne službe ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Delavci cestnega podjetja so počistili cesto. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Delovna nesreča v gozdu

Danes ob 12.18 se je pri naselju Žubina, občina Trebnje, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci PGD Veliki Gaber in Trebnje so pomagali pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.