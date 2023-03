Ivan Molan zaznamoval svojih 18 let

31.3.2023 | 17:00

Županu Ivanu Molanu so za 18 let vodenja občine, se pravi za polnoletnost, kot so rekli v šali, pripravili torto, ki jo je delil tudi med udeležence današnje konference. (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan bo jutri zaznamoval 18 let vodenja občine Brežice. Teh 18 let izraženo v številkah pomeni, kot je rekel, »157.788 ur posluha za občane, 6.574,5 dni uresničevanja načrtov, 939 tednov razvoja in 216 mesecev sodelovanja«. V tem času je občina vložila nekaj več kot 200 milijonov evrov, od tega d tega je bilo 74 milijonov evrov evropskega in državnega denarja.

Od leta 2005 do 2018 je občina vlagala v osnovno komunalno opremo, v šolstvo ipd., po letu 2018 pa izvaja, kot je rekel, vsebinske projekte zlasti za zdravo življenje, ter vlaga v višji standard bivanja, energetsko obnovo objektov in med drugim v ohranjanje kulturne in tehnične dediščine, kamor spada obnova Vodovodnega stolpa, jeklenega mostu, brežiškega gradu in nekaterih mostov.

Pomembno področje je prostorsko načrtovanje, na katerem občina v omenjenem obdobju vzpostavila in okrepila nekaj gospodarskih con v Brežicah in drugje. Z mislijo na turizem, ki ga postavlja med prednostne dejavnosti, gradi mrežo kolesarskih stez.

Občina Brežice je za kmetijstvo v letu 2022 namenila 208.000 evrov, od tega preko javnega razpisa 150.000 evrov za sofinanciranje naložb v vrednosti skoraj milijon evrov. Pri tem med drugim podpira zaščito avtohtonih sadnih sort in avtohtonih jedi.

V zvezi s prihodnostjo župan med drugim napoveduje gradnjo 300 stanovanj v nekaj letih. Izpostavlja napovedano gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri tem poudarja, da če ga bodo zgradili, mora od tega imeti Posavje občutno korist. Premalo je, da je Posavje samo slovenska energetska regija, od pridobivanja energije na tem območju mora prejemati ustrezno denarno nadomestilo in s premišljenim vlaganjem tega denarja se lahko Posavje razvije vsestransko in si zagotovi tudi visok standard bivanja.

»Kjer se dobro počutijo občani, se bodo dobro počutili tudi obiskovalci,« je tudi danes dejal župan.

M. L.

