FOTO: Pogrešano osebo našli mrtvo

31.3.2023 | 18:20

Zjutraj se je pod vodstvom policije nadaljevalo iskanje pogrešane osebe na nabrežju in na reki Savi v naselju Ribnica v občini Brežice. Pri iskanju so sodelovali vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjska in gasilci PGE Krško, ki so pregledali brežini in s plovilom površino reke Save. Pogrešano osebo so ob 14.39 našli mrtvo.

Ob 12.25 sta v naselju Dolenje Kronovo, občina Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela cerkev so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter usmerjali promet. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 8.54 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz naselja Mrzla Planina v občini Sevnica prepeljal obolelo osebo v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Ob 15.46 je pri naselju Hudo, občina Novo mesto, gorel kup vejevja, namenjenega za sekance. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar, ki je uničil dva kubika lesa.

Ob 11.28 so na Blanci, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

