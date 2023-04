Znana zmagovalna vina 41. Vinske vigredi - Prus z najvišjo možno oceno

Po ocenjevanju so člani ocenjevalne komisije, predstavniki Društva vinogradnikov Metlika in metliška županja Martina Legan Janžekovič obiskali nekatere vinogradnike, ki so se na ocenjevanju najbolje odrezali, med njimi tudi klet Prus na Krmačini (na sliki).

Metlika - V Metliki so konec tedna ocenjevali vina za letošnjo 41. Vinsko vigred, ki bo od 19. do 21. maja. Tri ocenjevalne komisije so vzele pod drobnogled 219 vzorcev vin. Šampiona metliških črnin PTP je osvojila vinska klet Metlika z oceno 17,30 točke, prav tako šampiona belokranjcev PTP z oceno 17,43, šampiona tekočega letnika je pridelala družina Plut iz Drašičev. Ocenjevalci so njenemu modremu pinotu dodelili 18,07 točke, med tujimi vini je šampionski naslov za laški rizling suhi jagodni izbor 2021 z 19,20 točke osvojil Josip Rajakovič, šampion predikatnih in posebnih vin pa letos pripada vinski kleti Prus s Krmačine za rumeni muškat suhi jagodni izbor letnik 2011 z najvišjo možno oceno, to je 20 točk. Vodja ocenjevanja Andrej Bajuk pravi, da se to še ni zgodilo, za tekoči letnik pa sicer ocenjuje, da je na kakovost vin vplivalo sušno obdobje, da pa so vinarji kljub temu pridelali odlična vina.

Foto: DV Metlika

