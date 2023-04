OŠ Vavta vas zmagala na tekmovanju ekip prve pomoči

6.4.2023 | 09:00

OŠ Vavta vas (Fotografije: OZ RK Novo mesto)

OŠ Šmarjeta

Pevski zbor OŠ Otočec

Otočec - Na 17. tekmovanju ekip prve pomoči OŠ, ki so se ga včeraj udeležile ekipe prve pomoči OŠ Šmarjeta, Brusnice, Otočec, Stopiče, Šentjernej in Vavta vas, je zmagala slednja. Tekmovanje je potekalo v OŠ Otočec, ki je na začetku ekipe prve pomoči pozdravila z nastopom otroškega zborčka in dobrodošlico ravnateljice.

V tekmovalnem delu so se ekipe pomerile v teoretičnem znanju iz prve pomoči in zgodovine RK ter v praktičnem znanju prve pomoči na treh situacijah, na katerih so učenci pomagali po dvema ponesrečencema. Pomembnost znanja prve pomoči se, kot sporočajo z OZ RK Novo mesto, kaže na vsakem koraku in ''največ, kar se učenci lahko naučijo za življenje, je znanje, da lahko rešujejo ali pomagajo rešiti življenje''. Zato je pomembno, da na tekmovanju sodeluje čim več šol, čeprav se je, kot ugotavljajo v novomeškem Rdečem križu, poznalo, da je epidemija zelo oklestila število ekip prve pomoči po OŠ.

Včeraj je bila najboljša ekipa prve pomoči iz OŠ Vavta vas, ki se bo tako udeležila regijskega tekmovanja ekip prve pomoči OŠ. ''Vsi, ki so se udeležili tekmovanja, so za nas zmagovalci,'' je sicer poudarila predsednica Območnega združenja RK Novo mesto Danica Novak Malnar.

Drugo mesto je po točkah zasedla ekipa OŠ Šmarjeta, tretje pa ekipa OŠ Šentjernej.

M. K.