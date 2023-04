51. teden cvička: Danes so začeli, v petek bo znan

12.4.2023 | 12:15

Kdo bo novi kralj cvička, bo znano v petek. (Foto: I. Vidmar)

Ocenjevanje se je začelo (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Dopoldne se je v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda na Šmihelski cesti v Novem mestu začelo ocenjevanje vina za 51. teden cvička, ki bo tudi letos potekal v sklopu Festivala cvička skupaj s študentsko Cvičkarijo in tako imenovanim Pop-up wine festivalom.

Dolenjski vinogradniki so dali na oceno več kot 3000 vzorcev na območju Zveze društev vinogradnikov Dolenjske oziroma na Dolenjskem in delu Posavja pridelanih vin, s čemer je to po besedah predsednika Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Mirana Juraka najbolj množično ocenjevanje v državi.

Na finalnem ocenjevanju, na katerega so se odzvali člani vseh 32 društev, pa bo strokovna komisija ocenjevala 618 vzorcev. Od tega sta 202 vzorca cvička, 132 pa je vzorcev modre frankinje, ki je tako najbolj zastopano sortno vino, 92 je vzorcev tekočega letnika, ostali pa so starejši. Dolenjskega belega je 70 vzorcev, ostalo pa so mirna bela in rdeča vina, penine in trije vzorci predikatnih vin. »Predikatov je manj, kot jih je bilo v preteklosti, saj podnebje ni več tako naklonjeno njihovi pridelavi, poleg tega pa so danes ta vina tudi tržno manj zanimiva, kot so bila. Vseh vzorcev je letos za tri odstotke manj kot jih je bilo lani, kandidatov za kralja cvička pa je tokrat 22,« je o letošnjem ocenjevanju povedal vodja ocenjevanja Andrej Bajuk in dodal, da bo novi kralj cvička znan v petek, najvišje ocenjeno vino, najboljši mladi vinar in nosilci priznanj pa bodo znani po dokončni obdelavi vseh izidov ocenjevanja.

Damijan Vrtin

Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, ki tudi tokrat organizira in gosti ocenjevanje, Damijan Vrtin je v svojem nagovoru opozoril na podatke o zmanjševanju površin zasajenih z vinsko trto in izrazil skrb ob napovedih reorganizacije na področju kmetijstva. Upa, da bodo na ministrstvu upoštevali pomen prisotnosti kmetijskih strokovnjakov zavoda na terenu in da bodo ohranili svetovalno službo v takem obsegu, kot je zdaj, kar velja tudi za njihov zavod.

Letošnji Festival cvička bo na novomeškem Glavnem trgu in na gradu Grm potekal od 26. do 28. maja.

I. V.

Zvočni zapisi Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak o ocenjevanju dolenjskega vinskega pridelka in Tednu cvička 2023 Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak o ocenjevanju dolenjskega vinskega pridelka in Tednu cvička 2023

Galerija