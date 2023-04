Krka polfinalist zaključnega turnirja lige Aba2 v Domžalah

12.4.2023 | 19:10

Foto: KK Krka

Domžale - Košarkarji v ligi Aba2 so danes v Domžalah začeli zaključni turnir regionalnega tekmovanja. Na njem nastopata tudi dva slovenska predstavnika, Krka je četrtfinalno nalogo že uspešno opravila in z 91:82 premagala Sutjesko.

Kot prvi so si polfinale zagotovili košarkarji Podgorice, ki so v opoldanski tekmi brez težav z 89:64 odpravili Zlatibor, slednji je sicer lanski prvak lige Aba2.

V prvem od dveh današnjih slovenskih dvobojev so bili Novomeščani tudi zanesljivi. Tega tekmeca so krkaši na tekmi rednega dela premagali prejšnji mesec z 88:63. Tokrat so bili oslabljeni, saj zaradi poškodb manjkata Robert Jurković in Jurij Macura.

Krka je prvo četrtino dobila za deset (35:25), po polovici tekme pa je prednost narasla že na 18 točk (55:37). Približno takšno prednosti so Novomešćčani zadržali tudi do konca tretje četrtine. Le na začetku zadnje so Črnogorci prišli do manj kot deset točk zaostanka (74:81), a je nato slovenska zasedba s trojko Roka Stipčevića spet vrnila v prejšnji ritem in prišla do 87:76, do konca dvoboja pa ni več dovolila presenečenja.

Pri Krki sta se najbolj izkazala Stipčević s 25 točkami (zadel je šest trojk) ter Radosav Spasojević z 19.

V polfinalu bodo Novomeščani igrali s Podgorico.

V ligi Aba2 so v rednem delu odigrali 91 tekem, na turnirju v Domžalah jih bo na sporedu skupno še sedem. Danes vse štiri četrtfinalne, obe polfinalni nato v petek, veliki finale bo na vrsti v nedeljo. Helios Suns so do izvedbe turnirja prišli kot najboljša ekipa rednega dela. Zmagovalec domžalskega turnirja si bo neposredno zagotovil ligo Aba za naslednjo sezono, medtem ko bo poraženec finala imel možnost, da se v višji rang regionalnega tekmovanja uvrsti prek kvalifikacij.

* Izidi:

- četrtfinale:

Podgorica - Zlatibor 89:64 (26:14, 38:29, 64:46)

Krka - Sutjeska 91:82 (35:25, 55:37, 79:64)

18.00 Helios Suns - Pelister-Bitola

21.00 Borac - Široki

STA: M. K.