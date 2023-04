FOTO: Sinoči z avtom v potok; pobeglega bika našli

23.4.2023 | 08:40

Sinoči v Sevnici (Foto: PGD Sevnica)

Sinoči ob 23.27 je na Drožanjski cesti v Sevnici voznik s osebnim vozilom zapeljal v potok in se poškodoval. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila in ga predali reševalcem, postavili vozilo iz potoka na cestišče, odklopili baterijo in pregledali potok. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Lov za pobeglim bikom

Ob 11.59 je v naselju Dolenji Vrh, občina Trebnje, ušel bik s kmetije. Gasilci PGD Vrhe so pomagali pri iskanju živali. Bika so našli in vrnili v hlev.

Dimniški požar

Ob 19.38 so na Trdinovi cesti v Šentjerneju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so odstranili dimniško cev, pogasili goreče saje, pregledali okolico dimnika in odsvetovali kurjenje do popravila dimnika.

Uničili mino

Ob 11.30 so pri naselju Prilipe, občina Brežice, naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so na kraju varno uničili minometno mino kalibra 81 mm iz obdobja 2. svetovne vojne.

M. K.