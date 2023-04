V Novem mestu vabijo na jazzovsko delavnico Jazzinty 2023

24.4.2023 | 09:45

Z enega koncertov minulih let (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na poletni 23. mednarodni jazzovski delavnici s spremljajočim festivalom Jazzinty bodo vnovič gostili najvidnejša imena domačega in tujega sodobnega jazzovskega glasbenega prizorišča. Temelj letošnje delavnice z geslom, Preteklost je prihodnost, bo ljudska glasba v sodobnem jazzu, so sporočili prireditelji z občinskega Zavoda Novo mesto.

Z omenjeno zasnovo se približujejo svetovnim smernicam in gradijo glasbeni most med preteklostjo in tradicijo ter sodobnostjo in prihodnostjo.

Pestrost ljudske glasbe z raznih koncev sveta pa se v tej zasnovi tesno prepleta s sodobno tehnologijo in glasbo, so pojasnili v Zavodu Novo mesto.

Delavnica bo potekala med 14. in 19. avgustom. Prijave nanjo so že možne.

Delavnica Jazzinty omogoča enotedensko glasbeno izobraževanje. Je akademija, odprta za vse, ki jih zanimata improvizacija in jazz, in to ne glede na glasbilo ali glasbeno predznanje. Pogoj je le osnovno obvladovanje glasbila, medtem ko predhodne izkušnje v jazzu niso obvezne.

Delavnice se v letnem povprečju udeležuje do 100 udeležencev iz praktično vseh evropskih držav in ZDA. Gostili so tudi slušatelje iz Indonezije, Koreje in Afrike.

Programe Jazzintyja oblikujejo in vodijo izbrani mentorji, mednarodno uveljavljeni glasbeni pedagogi in glasbeniki z različnih evropskih glasbenih akademij, pa tudi iz New Yorka.

Strnjen enotedenski pedagoški program poteka od osnovne, napredne in vse do poklicne ravni. Poudarjena sta individualno delo in spodbujanje osebnega glasbenega izraza. Udeleženci imajo možnost glasbenega ustvarjanja v mednarodnih tako imenovanih kombo zasedbah, ki jih mentorji glede na glasbeno znanje posameznikov sestavijo pred začetkom delavnice.

"Jazzinty odlikuje 22 let organizacijske tradicije, ki se kaže v dosledno izvedenih pedagoških programih, koncertnih dogodkih in v profesionalni infrastrukturi ter tehničnih kapacitetah," so poudarili.

Med letošnjimi mentorji bodo Fuensanta Mendez - petje, Jason Lindner - klavir in klaviature, Pedro Martins - kitara, Arthur Hnatek - bobni, Panagiotis Andreou - bas kitara, Hayden Chisholm - saksofon, Igor Matković - trobenta, in Nina Virant ter Jaka Arh - spoznavanje jazza, so še navedli v Zavodu Novo mesto.

Po podatkih prirediteljev se je novomeške glasbene delavnice Jazzinty v zadnjih 22 letih udeležilo skupaj nekaj več kot 1000 jazzovskih navdušencev z vsega sveta, festivalski program pa je popestril avgustovske večere nekaj več kot 10.000 obiskovalcem. Festival in delavnico zadnja leta pripravljajo v okrilju občinskega Zavoda Novo mesto.

STA; M. K.