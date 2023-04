Ekipa prve pomoči OŠ Vavta vas najboljša tudi v regiji

24.4.2023 | 12:00

Člani ekipe iz OŠ Vavta vas (Fotogafiji: OZ RK Novo mesto)

Leskovec pri Krškem/Vavta vas - Na medregijskem preverjanju znanja iz prve pomoči so konec tedna v OŠ Leskovec pri Krškem svoje znanje pokazale ekipe iz OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Boštanj, OŠ Vavta vas, OŠ Podzemelj in Metlika ter OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Osnovnošolske ekipe PP so najprej preverjale teoretično znanje, nato pa so se v veliki športni dvorani preizkusile še na treh prikazih nesreč. Poškodovanci so bili vsi udeleženi v potresu, kar je bila, kot sporočajo iz OZ RK Novo mesto, rdeča nit tokratnega praktičnega dela preverjanja.

Največ znanja med OŠ iz dolenjsko-belokranjske regije so pokazali člani ekipe prve pomoči OŠ Vavta vas, ki se bo tako udeležila državnega preverjanja v soboto, 13. maja, v Kopru. Posavsko regijo bo tam zastopala OŠ Leskovec pri Krškem.

M. K.