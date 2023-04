Krški župan razrešil podžupanjo Ivanko Černelič Jurečič

26.4.2023 | 13:40

Ivanka Černelič Jurečič

Krško - Na spletni strani Mestne občine Krško so danes objavili sporočilo, da je ''župan MO Krško Janez Kerin s 30. 4. 2023, na podlagi 41. člena Statuta Mestne občine Krško razrešil podžupanjo Ivanko Černelič Jurečič. Za njeno razrešitev se je župan odločil zaradi izgube zaupanja v odnosu župan - podžupanja. Župan verjame, da bo Ivanka Černelič Jurečič v občinskem svetu kot svetnica tudi v prihodnje tvorno delovala v dobrobit vseh občank in občanov MO Krško.''

Černeličeva je dolgoletna aktivistka na področju kulture, zlasti v Kulturnem društvu Stane Kerin Podbočje, pa tudi na področju turizma. Na lanskih jesenskih lokalnih volitvah je bila izvoljena za občinsko svetnico na listi Modre smeri, ki je predlagala za župana Janeza Kerina, ta pa jo je s 1. februarjem imenoval za podžupanjo MO Krško.

Povod za njeno razrešitev je zelo verjetno dogajanje na zadnji, 4. redni seji krškega občinskega sveta 20. aprila, na kateri je bila Ivanka Černelič Jurečič na čelu predlagateljev za umik točke o delovanju gospodarskih javnih služb z dnevnega reda, kar je bilo nato tudi izglasovano.

Prosili smo za kratko izjavo dosedanjo podžupanjo in še aktualno občinsko svetnico, ki je povedala, da je bila namera svetnikov, da umaknejo ''Kostakovo'' točko dnevnega reda, da bi si vzeli več časa za preučitev obsežnega gradiva o cenah gospodarskih javnih služb, dogovorjena pred sejo.

Na seji presenetljiv umik ''Kostakove točke'' – Predsednik uprave Kostaka začuden

Nepričakovan umik obsežne točke o delovanju gospodarskih javnih služb v Mestni občini Krško s štirimi podtočkami, ki ga je na presenečenje številnih svetnikov in novinarske srenje v imenu strank, ki sodelujejo v programskem dogovoru (Modra smer, Gibanje Svoboda, SD, SDS in NSi), predlagala svetnica Ivanka Černelič Jurečič, je sicer krepko skrajšal zadnjo sejo mestnega sveta.

Kot je novinarjem pojasnila Ivanka Černelič Jurečič, so v zvezi s ''Kostakovo točko'' prejeli obsežno gradivo z ogromno informacijami in je bilo deset dni premalo časa, da bi se lahko dobro seznanili z vsebino. Sploh ker je večina svetnikov novih in še ne poznajo vseh stvari. ''Na težavo teh javnih služb smo opozarjali že v predvolilni kampanji in menim, da bomo z umikom točke pridobili nekaj časa, da bi poiskali še dodatne informacije,'' je pojasnila predlagateljica umika. Za umik točke je namreč glasovala manjšina – le 12 svetnikov (Modra smer, GS, SD, romski svetnik), proti jih je bilo deset (SLS, SDS, NSi), svetniki LDŠ pa niso glasovali. Koalicijo zanima predvsem, zakaj konkretno so se za približno 20 odstotkov zvišale cene storitev gospodarskih javnih služb kolektivne rabe, ki jih po koncesijski pogodbi izvaja družba Kostak. Cene komunalnih storitev za občane naj bi sicer ostale nespremenjene.

Miljenko Muha, predsednik uprave Kostaka

''Z županom Janezom Kerinom smo se dogovorili, da bodo moji sodelavci že pred sejo vsem novim svetnikom na občini pojasnili vse podrobnosti glede oblikovanja cen. Ljudje imajo tu napačno predstavo. O tem se ne moremo veliko pogajati, ker je vse bolj ali manj predpisano. Izračunali smo, da bi lahko glede na indekse gospodarske zbornice zahtevali povišanje cen zaradi podražitve materialov, energentov in stroškov dela za 47 odstotkov, strokovne službe občine so izračunale, da bi bilo cene mogoče zvišati za 41 odstotkov. Ker bi bil to prevelik udarec za občinski proračun, je bil načelen dogovor, da gremo letos v 20-, prihodnje leto pa v 21-odstotno povišanje,'' pa je povedal Miljenko Muha in še dodal, da so ta načelni dogovor preverili pri svojih podizvajalcih in da so se vsi s tem strinjali. ''Nam ni jasno, kaj so hoteli. Nobeden ni ničesar vprašal od torka do četrtka, skoraj prepričan sem, da tega ni vedel niti župan,'' je menil prvi mož Kostaka.

Sicer pa so svetniki na svoji seji razpravljali tudi o novih višjih cenah v krških vrtcih ter o rebalansu letošnjega proračuna in zaključnem računu za leto 2022. Več o tem pa v današnji novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

P. P.