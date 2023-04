FOTO: Na 3. Lovski salamijadi tudi o ižanskem medvedu

29.4.2023 | 09:00

Z leve: podžupanja Mojca Florjanič, tajnik Društva lovske kulinarike David Flajnik, drugo- do tretje uvrščeni Bojan Tomše, brežiška občinska svetnica Andreja Dušak, ki je sodelovala pri podeljevanju, predsednik Društva lovske kulinarike Ivan Urbanč, zmagovalec 3. Lovske salamijade Andrej Košmrlj in predsednica Vinogradniškega turističnega in kulturnega društva Gadova peč Zdenka Mirtek.

Predsednik sevniških salamarjev Zdravko Mastnak je predsedniku Društva lovske kulinarike Ivanu Urbanču naročal, naj društvo vztraja z Lovsko salamijado, saj se bo tako lahko rodila velika zgodba, kot je velika sevniška salamarska zgodba.

Matija Bolha (levo) je prejel čestitko predsednika Ivana Urbanča za doseženo zlato medaljo in za uplenjenega medveda. (Vse foto: M. L.)

Stojanski vrh - Društvo lovske kulinarike Gadova peč je organiziralo v Gadovi peči 3. Lovsko salamijado. Na njej so podelili 17 velikih zlatih medalj, 34 zlatih in 7 srebrnih. Dobitnik velike zlate je na 1. mestu Lovska družina Gorjanci – Andrej Košmrlj z Malega Slatnika (52,4 točke), na 2.-3. mestu sta se uvrstila Bojan Tomše s Stojanskega vrha in Andrej Košmrlj z Malega Slatnika (oba po 51 točk), 4. mesto je zasedel Jurij Pesjak iz Sevnice (50,9), 5. mesto Boris Počivalšek iz Imena pri Podčetrtku (50,5) itd.

Zbrane je pozdravil predsednik Društva lovske kulinarike Ivan Urbanč. »Lovsko salamijado smo začeli pred tremi leti v težkih koronskih časih, a smo uspeli in letos tako pripravili že tretjo. Letos smo imeli vrhunsko ocenjevalno komisijo. V Sloveniji je referenčna salamijada sevniška. In glavna sodniška dvojica je bila s sevniške salamijade. V komisiji je bila tudi predstavnica društva Zlatna šajba iz Samobora, ki pripravlja samoborsko salamijado, ta pa je najprestižnejša salamijada in tudi referenčna na Hrvaškem. Predsednik ocenjevalne komisije je bil predsednik Zveze salamarjev Slovenije Mirjan Kulovec. Vsi v komisiji smo si bili edini: tako dobrih salam že dolgo, dolgo, dolgo nismo ne videli ne okušali. Ob taki kakovosti je premalo, da bi imeli samo prvo, drugo in tretje mesto, zato imamo velike zlate medalje, tako kot pri vinu, ter zlate in srebrne. Ampak tudi srebrne gredo lahko ob bok katerikoli salami,« je rekel predsednik Urbanč.

Kot je zagotovil, so v okviru salamijade delali z vzorci izjemno odgovorno. »Salame ste nam pošiljali tudi s hitro pošto iz raznih krajev iz Slovenije in tujine. Verjemite, z vsako salamo delamo z velikim občutkom, s spoštovanjem, vedoč, da je nekdo vložil v vanjo veliko truda,« je rekel Ivan Urbanč.

Zelo spodbudno je organizatorje lovske salamijade in udeležence razglasitve nagovoril Zdravko Mastnak. »Kot predsednik sevniških salamarjev vam polagam na dušo: vztrajajte! Kajti obstaja čarobni izrek, ki pravi: 'Ponovi nekaj, pa bo postalo tradicija.' To je na vas. Mi v Sevnici vemo, kaj pomeni organizirati salamijado 62-krat. V petih ali šestih pobratenih državah nas vedno dajo za vzor, ker preprosti ni pisnega vira o tem, da bi kdo v srednji Evropi izpeljal 62. tekmovanj na temo salamijada. In v tem Sevničani nosimo zastavo. V veselje nam je, da vas mi iz Sevnice lahko vrhunsko podpremo pri vaši salamijadi. Zato jo ponavljajte vsako leto,« je dejal Zdravko Mastnak. Poudaril je tudi vlogo lovcev. Dejal je, da Slovenija ni Afrika, ampak je ozek življenjski prostor. Če, npr. v Afriki narava sama vzpostavlja naravno ravnovesje, morajo v Sloveniji ravnovesje med živalskimi vrstami po Mastnakovih besedah pomagati vzpostavljati lovci.

Zbrane je nagovorila tudi brežiška podžupanja Mojca Florjanič. Lov danes po njenih besedah ni več samo hobi, temveč je način življenja in predvsem velika odgovornost do narave, saj lovci skrbijo za ravnovesje med živalskimi vrstami. »Biti lovec pomeni sprejeti veliko odgovornost za varstvo narave,« je poudarila.

Z lovom se po besedah podžupanje od njegovega samega začetka povezuje način prehranjevanja in preživetja, čemur danes rečemo kulinarika, ki ji je posvečena tudi lovska salamijada.

»Letošnja tretja mednarodna Lovska salamijada, ki združuje ljubitelje teh odličnih mesnih izdelkov iz Srbije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije, je dokaz, da je tam, kjer je volja, tudi pot,« je pohvalila podžupanja.

Kot je spomnila, sta bila za lovsko salamijado glavna pobudnika Ivan Urbanč in Mirjan Kulovec. Lovska salamijada, z izdelki, ki so vsako leto boljši, pomeni odličnost. Najpomembnejše pa je povezovanje, in to mednarodno, pod okriljem Lovske salamijade. »Že od samega začetka se Društvo lovske kulinarike pri organizaciji tega dogodka združuje z Društvom salamarjev iz Sevnice in Udrugo Zlatna šajba iz Samobora,« je poudarila podžupanja in dodala, da so kakovostni standardi tretje lovske salamijade postavljeni zelo visoko.

»Za konec pa majhna želja, da se vam morda enkrat pridružim pri pripravi kakšnega tovrstnega izdelka, le da ne morem obljubiti, da bom divjačinske sestavine, ki jih po mojem vedenju mora biti v danes ocenjenih salamah 70 odstotkov, priskrbela sama,« je nagovor sklenila podžupanja Mojca Florjanič.

Zbrani so ji namenili dolg aplavz. Razloga za to sta bila dva; njen pohvalen nagovor in napoved lastne udeležbe na lovski salamijadi. Poleg tega so ji z aplavzom izrazili priznanje. Ivan Urbanč je namreč rekel, da je bil to prvi javni nastop Mojce Florjanič v vlogi brežiške podžupanje, in da se je izkazala in tako na terenu naredila podžupanski izpit.

Predsednik Urbanč je vsaj nekatere od navzočih kar malce presenetil s še enim nagovorom. »Malo za šalo malo zares bi povedal, da je med nami Bolha, ki je ustrelil medveda. Tak človek ne more sedeti med nami, če je le kaj lovske 'favšarije'. Če je pa ni, pa lovski blagor, prijatelj,« je rekel predsednik Ivan Urbanč, ki se je v vlogi napovedovalca na podelitvi odrezal odlično.

Prej boš medveda videl, kot zajca

Matija Bolha, ki mu je Urbanč izrekel ta lovski blagor, nam je povedal, da je medveda ustrelil nedavno blizu naselja Draga pri Igu. Medveda je čakal na visoki preži in ga ustrelil nekaj pred deveto uro zvečer. Tehtal je 50 kilogramov, star pa je bil poldrugo leto. »Po najnovejši odločbi moramo v naši lovski družini ustreliti letos dva medveda. Se pravi, da moramo ustreliti še enega. Po tej odločbi je teža posameznega medveda za odstrel do sto kilogramov.« Lovca, ki je član Lovske družine Ig, smo vprašali, ali je bil ustreljeni medved tisti, ki je napadal. »Viden je bil večkrat ta medved,« je rekel. Ali je domačine kaj strah živeti v takih krajih? »Pri nas boš prej medveda videl, kot zajca,« se je zasmejala lovčeva žena.

Že omenjeni Andrej Košmrlj, ki ga je predsednik Društva lovske kulinarike ob koncu uradnega dela dogodka povabil k zaključni besedi, je nekoliko omenil odlike recepta, ki je na lovski salamijadi lahko zmagovalen. Povedal je tudi, da je bila boginja Diana naklonjena, in tako je on ustrelil v Predgradu jelena špicarja, v Radatovićih pa divjo svinjo. »Na prvi salamiojadi sem bil drugi, lani sem bil tretji,« je rekel letošnji zmagovalec Andrej Košmrlj in še dodal: »Rekel bi, da je ocenjevalna komisija zelo dobra.«

Pri organizaciji 3. Lovske salamijade je sodelovalo tudi Vinogradniško turistično in kulturno društvo Gadova peč, ki ga vodi predsednica Zdenka Mirtek. Prvi dve Lovski salamijadi sta potekali pod okriljem VTK Gadova peč, letošnjo pa je izvedlo Društvo lovske kulinarike samostojno.

