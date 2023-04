Tragedija v Starih Žagah: za otroka usoden padec s traktorja

30.4.2023 | 18:05

Danes dopoldne ob 10.25 je v Starih Žagah, občina Dolenjske Toplice, traktor povozil otroka, ki je padel s čelnega traktorskega nakladača. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in opravili pregled, poročajo z uprave za zaščito in reševanje. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju lahko le še potrdili smrt otroka.

Okoliščine tragične nesreče bodo raziskale pristojne službe.

M. K: