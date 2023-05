Polfinale Festivala slovenskega šansona v Krškem

8.5.2023 | 11:30

Vsi izvajalci na odru po zaključku

Vlado Žabot

Moderatorja Višnja Fičor in Igor Velše

Ana Marija Mitić

Tomaž Hostnik in Matija Krečič (Vse foto: Pavel Perc)

Krško - Velika dvorana Kulturnega doma Krško je preteklo soboto gostila prvi polfinalni večer Festivala slovenskega šansona. Strokovna komisija pod vodstvom književnika Vlada Žabota je izbrala pet skladb, ki so se uvrstile na zaključno prireditev 28. oktobra v Rogaški Slatini.

Na prvem preidizbornem večeru v Krškem so nastopili Tomaž Hostnik in Matija Krečič, Glas ‘n bas, Rade Kvartet, Zajtrk, Small Tokk, Patricija Škof, Dimme in Pedenjpedi, Cafe Noisette, Miha Rebernik, Klemen Smolej in Miha Koren ter Ana Maria Mitić. Na finalu v Rogaški Slatini bodo nastopili Tomaž Hostnik in Matija Krečič, Zajtrk, Small Tokk, Patricija Škof ter Ana Maria Mitić.

Po desetih letih

Ob prelomu tisočletja je Radio Slovenija začel prirejati Festival slovenskega šansona (2001–2013). Ta je ponudil priložnost mnogim mladim šansonjerjem (Same babe, Katja Šulc, Jure Ivanušič, Andraž Hribar in drugi), hkrati pa je potekal tudi festival La vie en rose, ki ga je v Cankarjevem domu organizirala ena najvidnejših slovenskih šansonjerk Vita Mavrič.

Po desetletnem premoru Prvi program Radia Slovenija letos znova odpira prostor novemu slovenskemu šansonu.

Tekmovalni šansoni so bili izbrani preko javnega razpisa, ta je bil objavljen konec januarja 2023, zbiranje prijav pa je trajalo do 24. marca. Nanj je prispelo 66 del, izmed katerih je strokovna komisija v sestavi Rudi Pančur (predsednik), Sandra Erpe, Alenka Gotar, Goran Dekleva in Lojze Krajnčan za festival izbrala 20 šansonov.

Deseterica se je predstavila, kot omenjeno, v soboto v prvem predizboru v Kulturnem domu Krško, drugi pa bo v nedeljo, 14. maja, v dvorani Gledališča Park v Murski Soboti. Tudi ta bo neposredno prenašan na Prvem programu Radia Slovenija in na spletni strani Prvega ter na RTV365 (videoprenos).

Prireditvi (bo)sta vodila Igor Velše in Višnja Fičor. Deset najboljših šansonov po izboru strokovne žirije bodo izvajalci poleti posneli v studiu 26 Radia Slovenija ter z njimi nastopili na zaključni prireditvi 28. oktobra (tisti dan bo Radio Slovenija tudi praznoval 95 let) v Kulturnem centru v Rogaški Slatini.

Festival poteka v organizaciji glasbenega uredništva Prvega (programa RA Slovenija), urednika letošnje izvedbe sta Teja Klobčar in Andrej Prezelj.

P. P.