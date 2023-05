Oglaševalska osebnost je Aleš Muhič

10.5.2023 | 13:30

Aleš Muhič (Foto: Pro Plus)

Oglaševalska osebnost je letna stanovska nagrada, ki jo podeljuje Upravni odbor Slovenske oglaševalske zbornice bodisi za izjemen dosežek, ki je v preteklem koledarskem letu zaznamoval področje oglaševanja, bodisi za kontinuiran prispevek k razvoju slovenske oglaševalske stroke v daljšem časovnem obdobju.

Nagrado Oglaševalska osebnost letos prejme Novomeščan Aleš Muhič, direktor trženja Pro Plus. Nagrado bo prejel 15. junija, na zaključni prireditvi 32. SOF.

Aleš Muhič sodi med najbolj izkušene strokovnjake na področju medijev, oglaševanja, medijskih strategij in trendov, so zapisali v Slovenski oglaševalski zbornici. Področje medijev ga zaznamuje skozi vso njegovo profesionalno pot, ki jo je začel pred več kot dvajsetimi leti kot vodja trženja na Kanalu A. Po združitvi Kanala A s POP TV leta 2000 se je preselil na Pro Plus, kjer še danes uspešno nadaljuje z vzpostavljanjem sodobnih trženjskih pristopov in kreiranjem inovativnih formatov ter sodeluje pri strateškem razvoju največje in najuspešnejše medijske hiše pri nas.

Ob imenovanju je povedal: ''Mediji in oglaševanje so bili vedno moja strast in po več kot dvajsetih letih lahko z gotovostjo trdim, da je to zame najbolj vznemirljivo in ustvarjalno področje za delo. Izjemno sem ponosen na številne projekte, pri katerih sem sodeloval, vsi pa so bili prilagojeni oglaševalskim potrebam naših poslovnih partnerjev. Osvojitev te nagrade ni le osebni dosežek; je dokaz trdega dela in predanosti naše ekipe ter dokaz, da smo zanesljiv partner in ustvarjalec priložnosti na slovenskem oglaševalskem trgu. V naši panogi je zaupanje vse. Zavedamo se, da gradnja trdnih partnerstev zahteva čas in trud ter da hitrih rešitev ni. Naš uspeh je timsko delo in dobro vemo, da so dosežki naših poslovnih partnerjev tudi naši. Pomembno vlogo pri delu ima naša medijska hiša, ki ustvarja najbolj priljubljene vsebine na slovenski televiziji. Čeprav sem navdušen nad to nagrado, me ta hkrati opominja na našo stalno zavezo, da bomo podpirali naše poslovne partnerje in jim ustvarjali nove priložnosti. To odgovornost jemljemo resno in si bomo še naprej prizadevali izpolnjevati njihove oglaševalske potrebe in presegati njihova pričakovanja.''

Iz obrazložitve nagrade

''Kot član upravnega odbora EGTA – European Group of Television Advertising je Aleš Muhič aktivno sodeloval pri soustvarjanju sodobnih smernic na televizijskem področju in področju digitalne komunikacije, svoje znanje in izkušnje pa deli tudi v različnih odborih znotraj matične skupine CME.

Razvoju slovenske oglaševalske stroke daje svoj prispevek skozi aktivno podporo pri praktično vseh ključnih marketinških dogodkih. Leta 2019 pa je v okviru festivala Sempl prejel naziv Medijski manager leta.

Spremembam se hitro prilagaja, novosti pa spretno izkorišča pri povezovanju televizijskega in digitalnega sveta. Trženjske rešitve Pro Plus so ravno zaradi dela njegove ekipe učinkovite in hkrati kreativne, največkrat pa na trgu televizijskega oglaševanja ustvarjajo trend. Pri vsem tem pa zelo dobro razume, da uspeh družbe Pro Plus zagotovo pomeni tudi uspeh tistih, ki želijo učinkovito oglaševati. Zato s svojo ekipo trženjskih strokovnjakov pomaga sooblikovati in uspešno povezati oglaševalsko-agencijski svet z mediji preko mnogih inovativnih projektov, kar se odraža tudi pri prejetih domačih in mednarodnih nagradah.

Danes Aleš Muhič velja za enega izmed največjih poznavalcev medijskega tržišča. Ljudje, s katerimi dela, ga opisujejo kot predanega poslu, vedno pripravljenega na nove izzive, razvoj lastnih potencialov in potencialov ekipe, predvsem pa pomembnega sooblikovalca marketinške stroke.''

M. K.