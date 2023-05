»Neslana« šala povzročila preplah na šoli

12.5.2023 | 13:50

Mirnopeška osnovna šola (Foto: aluk.si)

Mirna Peč - Na uredništvo smo prejeli sporočilo, kot so se podpisali, zaskrbljenih staršev, glede dogodka, ki se je v torek zgodil na mirnopeški šoli Toneta Pavčka. Starši in zaposleni so v sredo ponoči dobili dopis ravnateljice Majde Čengija, v katerem jih je obvestila, da se je tudi na njihovi šoli na žalost zgodil neljubi dogodek, saj se je enemu od učencev zdel dober »hec«, da je drugim učencem grozil s smrtjo.

Primer je takoj prijavila na policijo in še zvečer opravila nekatere razgovore. Učenec je dogodek obžaloval. Na šoli delo poteka normalno, vsi učenci in zaposleni so varni.

V dopisu je zapisala, da je za vse starše pomembno zavedanje, da se vsak lahko hitro znajde na tej ali oni strani, saj resnično nikoli ne vemo, kako bodo naši lastni otroci odreagirali na neko situacijo, razumeli naša sporočila in sporočila okolja. »Ta zadnja skozi različne medije, od televizije in radia do družbenih omrežij, vedno bolj glorificirajo in normalizirajo nasilje v vseh oblikah in starostnih skupinah in otroke ter mladostnike skozi podeljevanje všečkov delajo nezmožne razvijati empatijo in videti posledice nekega nasilnega dejanja.«

Nadaljevala je: »Stari afriški pregovor pravi, da je za vzgojo otroka potrebna celotna vas, torej skupnost, ki dela v smeri socializacije otroka, da bo lahko produktiven član te skupnost in bo kot odrasel poskrbel za mlajše in starejše generacije. Tudi šola z vami je skupnost, zato med nami mora biti usklajenost, in kar se tiče nasilja, se vsi lahko strinjamo, da ga ne bomo tolerirali. Učitelji in vzgojitelji smo tudi starši, ki ob vsem tem doživljamo lastne stiske. Pomembno je, da so komunikacijske poti med vami in otroci ter med vami in učitelji odprte in usmerjene v dobrobit vseh otrok, zato vas prosim, da nam svoja morebitna opažanja v vedenjskih in čustvenih odstopanjih vaših otrok sporočate. Prav tako bomo storili tudi sami.«

Menda pa ta dogodek ni bil edeni tovrstni na Dolenjskem.

M. Ž.