AC spet odprta: Trčilo sedem osebnih, dve tovorni in kombinirano vozilo, umrla potnika v kombiju

13.5.2023 | 18:30

Devet poškodovancev so s prizorišča nesreče na AC prepeljali v ljubljanski UKC. (Simbolna slika; arhiv DL)

Poročali smo že o današnji hudi prometni nesreči na dolenjski avtocesti, ki je terjala smrtni žrtvi.

Na centru za obveščanje dodatno pojasnjujejo, da je ob 13.18 na avtocesti pred izvozom Višnja Gora v smeri Novega mesta trčilo sedem osebnih vozil, tovorni vozili in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in s tehničnim posegom omogočili reševalcem dostop do treh oseb, ukleščenih v kombiniranem vozilu.

Dve osebi sta poškodbam na kraju podlegli. Umrla sta 74-letni moški in 67-letna ženska (oba državljana Slovenije), ki sta bila potnika v kombiju.

Reševalci NMP Ljubljana in zdravnik ZD Ivančna Gorica so na kraju oskrbeli eno huje in deset lažje poškodovanih oseb. Devet poškodovancev so v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana.

Po doslej znanih podatkih policije je 73-letni voznik osebnega vozila vozil v smeri Novega mesta, ko je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v odbojno ograjo in obstal na voznem pasu avtoceste. Za njim je pripeljalo tovorno vozilo s priklopnikom, ki je pred nesrečo varno ustavilo, v njegov zadnji del pa je prav tako zaradi neprilagojene hitrosti trčil 53-letni voznik kombija.

Naslednji je pripeljal 27-letni voznik osebnega vozila, ki se je izogibal vozilom in zato trčil v odbojno ograjo. Za njim je pripeljal 22-letni voznik osebnega vozila, ki se varno ustavil. Za njim so se varno ustavili še voznik tovornega vozila s priklopnikom in štiri osebna vozila, vanje pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčil 47-letni voznik osebnega vozila.

Dolenjska avtocesta pred Višnjo Goro proti Novemu mestu v tem trenutku (18.30) še vedno ostaja zaprta. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora. Prometno-informacijski center voznikom svetuje, da avtocesto zapustijo že prej.

Dodano ob 20.20: Avtocesta je ponovno odprta.

Zagorelo v prostoru za žganjekuho

Ob 10.38 je v naselju Arnovo Selo, občina Brežice, zagorelo v prostoru za žganjekuho. Gasilci PGD Spodnja Pohanca, Dečno Selo in Brežice okolica so pogasili požar, ki je uničil notranjost objekta. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Spodnja Pohanca.

Gorelo v gostilni

Sinoči ob 19.06 je na Ločki cesti v Črnomlju gorelo v gostinskem objektu. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar ob hladilnici in prezračili prostore.

Drevo povsem ustavilo promet

Minulo noč ob 2.12 so na cestnem odseku Spodnja Pohanca - Artiče, občina Brežice, gasilci PGD Spodnja Pohanca nudili pomoč vzdrževalcem ceste pri odstranitvi večjega drevesa, ki je v celoti oviralo promet.

M. K.