Državno preverjanje znanja prve pomoči - drugi mesti za OŠ Vavta vas in SŠ Kočevje

14.5.2023 | 12:30

Drugo mesto OŠ Vavta vas (Fotografije: Arhiv RKS)

Tretje mesto OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Osnovne šole - skupinska

Kočevski srednješolci so bili drugi.

Koper - V Kopru so od četrtka do sobote potekala državna preverjanja znanj prve pomoči za osnovne in srednje šole ter visokošolske zavode.

Za veliki finale se je včeraj pomerilo še 14 najboljših osnovnih šol iz celotne Slovenije. Po predstavnikih UL Zdravstvene fakultete Ljubljana (prvo mesto so osvojili v četrtek) in Srednje zdravstvene šole Ljubljana (na petkovem tekmovanju se je na drugo mesto uvrstila Srednja šola in gimnazija Kočevje) so med osnovnimi šolami lansko 1. mesto na sobotnem prikazu znanja obranili predstavniki Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini.

Ekipe je najprej nagovoril predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje Rok Kamenšek, ki jim je povedal, da jih bodo na krožni poti po petih delovnih mestih po Kopru zagotovo vodili tudi adrenalin, a med nudenjem prve pomoči bodo morali ostati zbrani in predvsem ves čas pozitivno naravnani. Dopolnila ga je predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž, ki je bila presenečena nad dobro voljo in pozitivno energijo, ki so jo kazali otroci, pa čeprav so mnogi vstali zelo zgodaj in odšli morda na drug konec Slovenije preverjat svoje znanje. Strokovna vodja preverjanj za osnove šole Milena Senica Verbič pa je osnovnošolcem poleg tehničnih navodil in pravil povedala tudi, da to ni tekmovanje - na že XVII. državno preverjanje znanj prve pomoči za osnovne šole so prišli preverjat svoje znanje, predvsem pa nabirat nove izkušnje in znanja, ki jih bodo predajali naprej.

Za razliko od študentov in srednješolcev je včerajšnje ekipe čakalo še pisno preverjanje znanja, preden so se odpravili po petih prizoriščih in si vmes tudi odpočili na počivališčih, kjer so poleg nekaj minut počitka dodobra spoznali tudi slovenski sistem zaščite in reševanja.

Napeto pričakovanje razglasitve rezultatov in tistih najboljših ekip v vse toplejšem popoldanskem soncu je prineslo nekaj veselja in tudi žalosti ter obenem spodbude za prihodnje leto, sporočajo organizatorji.

Tiste osnovne šole, ki so letos zasedle četrto mesto, bodo po njihovem prepričanju prihodnje leto zagotovo še bolj motivirane – OŠ Dutovlje, OŠ Neznanih talcev Dravograd, OŠ Prestranek, OŠ Tončke Čeč Trbovlje, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Božidarja Jakca iz Ljubljane, OŠ Majšperk in OŠ Jarenina.

Pokal za tretje mesto so osvojili predstavniki OŠ Zbora odposlancev Kočevje, drugo mesto je šlo v roke zelo motiviranih predstavnikov OŠ Vavta vas, pokal za 1. mesto pa so tudi letos, kot omenjeno, domov odnesli predstavniki OŠ Šempeter v Savinjski dolini.

M. K.