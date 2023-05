Z vilic viličarja padla košara z delavcem; traktorist s helikopterjem v UKC; davi potres na Dolenjskem

Kraj včerajšnjega pristanka helikopterja v Šmarjeških Toplicah so zavarovali gasilci. (Foto: PGD Šmarjeta)

Včeraj ob 14.01 je na Reški cesti v Kočevju v podjetju Putzmeister d.o.o. z vilic viličarja padla košara z višine treh metrov, v kateri je bil delavec, pri čemer se je ta poškodoval. Obveščene so bile pristojne službe.

Nesreča traktorista

Ob 18.16 je v Šmarjeških Toplicah traktor zapeljal s ceste in se prevrnil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenega traktorista oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem Slovenske vojske in ekipo Enote helikopterske nujne medicinske pomoči v UKC Ljubljana. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali kraj nesreče, pripravili območje za pristanek helikopterja in pomagali pri oskrbi ter prenosu ponesrečenega v helikopter.

Streha potrebna popravila

Ob 23.52 naj bi v naselju Lokve, občina Črnomelj, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so ob pregledu ugotovili, da objekt ni poplavljen, temveč bo potrebna sanacija strehe. Za sanacijo bo poskrbel lastnik objekta.

Davi potres

Ob 3.31 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Ivančne Gorice, 29 km vzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so ga čutili številni prebivalci osrednje Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod Vikendi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, izvod 7. NASELJA OB GLAVNI CESTI PROTI MP.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Glink, nizkonapetostno omrežje – Volčje njive predvidoma med 8:00 in 13:00; Gorenje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Laknice pa med 9:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Zaloke AC med 8. in 10. uro; na območju TP Drnovo cestninska postaja med 11. in 14. uro; na področju nadzorništvo Sevnica na območju TP Hudo Brezje, nizkonapetostno omrežje – Mlakar med 8. in 14. uro; na območju TP Marendol, nizkonapetostno omrežje – Papež med 8.30 in 14. uro; na območju TP Radna pa med 7.40 in 10. uro.

M. K.