Cvičkovi grisini iz Colnarjeve moke iz grozdnih pečk ter petelinji eliksir

23.5.2023 | 18:00

Kuharski mojster Florjan Žnidaršič, aktualni kralj cvička Janez Colnar in Stane Bregar, skrbnik slovenske genske banke pasme Šentjernejskega petelina

Cvičkovi grisini se lepo podajo h kozjemu siru.

Otočec - Ob prvi obletnici vzpostavitve žive Slovenske genske banke Šentjernejskega petelina sta Kulturno-etnološko društvo Gallus Bartholomaeus Šentjernej s Stanetom Bregarjem na čelu in Dolenjska cvičkova banka Klet Colnar dopoldne povabila na domačijo Colnar na novinarsko konferenco, na kateri so predstavili dve novosti: cvičkove grisine in petelinji eliksir.

Cvičkovi grisini so posebnost, kot je poseben cviček. Grisini so narejeni iz Colnarjeve moke iz groznih pečk, zdravilnih zelišč, ekstra deviškega olivnega oja in parmezana, vse skupaj izpod rok mladega kuharskega mojstra Florjana Žnidaršiča iz Cerknice, varovanca Janeza Bratovža.

Florjan Žnidaršič je avtor cvičkovih grisinov, ki so nekaj posebnega.

Kot je povedal Žnidaršič, ki se je pred kratkim odločil za samostojno podjetniško pot in se ukvarja s cateringom, izdeluje pa tudi grisine in krekerje, rad sodeluje z ostalimi ponudniki in njihove produkte vkomponira v svoje izdelke. »Po srečanju s Stanetom Bregarjem so Plečnikovi grisini postali cvičkovi. Vanje dam vse začimbe, ki so potrebne za Plečnikov čaj, ter dodatek cvička in domače moke, pridelane iz pečk grozdja. Cvičkovi grisini, za katere sem imel več poskusov, so dobro sprejeti in bodo tudi naprodaj v trgovinah,« pove mladi kuhar Florjan Žnidaršič.

Stane Bregar z jato piščančkov pasme Šentjernejski petelin

»S cvičkovimi grisini želimo dvigati nivo promocije cvička. Naši vinarji se vsa leta prizadevajo za dvig kulture pitja in kvaliteto cvička, mi pa pristavljamo prizadevanja za promocijo cvička,« pove Stane Bregar, promotor Šentjernejskega petelina, cvička in cvičkovih grisinov.

Petelinji eliksir za moške in ženske

Novost pa je tudi petelinji eliksir – za moške in ženske, ki so ga ob prvi obletnici vzpostavitve žive genske banke Šentjernejskega petelina pripravi v Zeleni lekarni Herba Gallus.

Gre za sladki petelinji eliksir, »ki smo ga pripravili ob misli na matično kartuzijo Chartres v Franciji, kjer pripravljajo zeliščni liker za moške in ženske. Pri petelinjem eliksirju iz slovenske genske banke je za ženske in moške vsebovana enaka stopnja alkohola, le da je za ženske drugačen način doziranja – steklenička za ženske ima kapalko, skratka uživanje je potrebno po kapljicah, za moške pa se natoči kar iz pokrovčka. V vsakem primeru se uživa po potrebi,« pove Bregar.

Petelinji eliksir vsebuje ameriški slamnik, zeleno kavo iz zahodnega brega Kolumbije in ekološko pridelana jabolka. »Stranski učinki so po dosedanjih izkušnjah zelo pozitivni in blagodejni za zdravje, eliksir deluje tudi protibakterijsko,» pove Bregar in doda, ga starajo v slovenski genski banki šentjernejskega petelina.

Janez Colnar: Z veseljem sem promoviral cviček

Kralj cvička 2022 Janez Colnar je vse leto z veseljem in ponosom predstavljal dolenjskega posebneža - cviček.

Cvičkovih grisinov pa ne bi bilo brez vinogradništva Colnar. V novi misijsko nevtralni vinski kleti so začeli ne le pridelovati vino, ampak predelajo tudi tropine in dobijo nove produkte: barvilo za lase, čaj iz grozdnih kožic ter olje in moko iz pečk. Slednje s pridom uporabljajo v kulinariki, saj gre za zanimive in tudi zelo zdrave sestavine. Več v eni od prihodnjih številk tiskanega Dolenjskega lista.

Janez Colnar, ki je do petka in 2. Festivala cvička v Novem mestu še aktualni kralj cvička, je na novinarski konferenci povedal, da je s ponosom vse leto predstavljal dolenjskega posebneža – cviček. »To sem vzel kot čast, da lahko zastopam Dolenjsko in cviček, ki je naša tradicija,« je dejal.

»Cviček imam zelo rad. Doma pridelujemo osem različnih etiket, a mi je najljubši od vseh vin prav cviček - že od majhnega, ko sem bil zraven pri delu v vinogradu in v kleti. Cviček je zame vino za vsak dan in res sem ga z veseljem predstavljal in zastopal vso Dolenjsko,« pravi Janez Colnar.

Besedilo in foto: L. Markelj

