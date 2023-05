V Krškem projekt vključevanja mladih v prostovoljske reševalne službe

24.5.2023 | 08:45

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; D. J.)

Krško - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je Regionalni razvojni agenciji Posavje potrdila projekt krepitve posavskih prostovoljskih organizacij zaščite in reševanja. Gre za skoraj 50.000 evrov vreden partnerski projekt Prostovoljnega gasilskega društva Leskovec pri Krškem.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo za omenjeni projekt prispeval nekaj manj kot 35.000 evrov.

Gre za projekt Za varnost gre oz. vključevanja mladih Posavja v območne prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju, so pojasnili na posavski razvojni agenciji iz Krškega.

Partnerstvo se bo med projektom spopadlo z izzivom usipanja in vnovičnega vključevanja mladih v prostovoljne organizacije zaščite in reševanja oz. v prostovoljna gasilska in potapljaška društva, ki predstavljajo pomemben člen območnih reševalnih služb, so poudarili.

Predvidene projektne dejavnosti med drugim obsegajo ureditev sodobne opreme za prostore gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem, ki je še v gradnji, in zagotovitev sodobne računalniške opreme, s katero nameravajo k omenjeni dejavnosti pritegniti več mladih.

Vzpostaviti nameravajo tudi inovativno aplikacijo za tovrstno izobraževanje mladine prek kviza, ki ga na državni ravni še vedno izvajajo v klasični papirni obliki. Nabavili bodo dva podvodna skuterja in pripravili izobraževalne delavnice prve pomoči ter protipožarne varnosti in dneve odprtih vrat.

Projekt so zasnovali dvodelno. Stekel bo še letos, končati ga nameravajo januarja 2025. Pri njegovem snovanju in izvedbi sta se leskovškimi prostovoljnimi gasilci povezala potapljaško društvo Vidra iz Krškega in Gasilska zveza Krško.

Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem je projekt prijavilo na četrti javni poziv za izbor projektov uresničevanja ciljev strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje.

V tem pozivu je bilo za sofinanciranje posavskih projektov skupaj na voljo nekaj več kot 170.000 evrov. Agencija je skupaj prejela osem projektnih vlog, štiri izbrane je posredovala v potrditev republiški agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, so še zapisali na Regionalni razvojni agenciji Posavje.

M. K.