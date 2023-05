Adria Dom ob 20-letnici z načrti za podvojitev zmogljivosti

25.5.2023 | 08:00

Adria Dom je del skupine Adria Mobil - v sredini sta direktorici obeh podjetij, Marta Kelvišar, ki vodi Adrio Dom, in Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil. (Foto: B. B.)

Z leve: generalni direktor skupine Trigano Michele Freiche, predsednik upravnega odbora skupine Trigano Stephane Gigou, direktorica Adrie Dom Marta Kelvišar in direktor prodaje v Adrii Dom Uroš Mavretič.

Na praznovanje 20. rojstnega dne Adrie Dom je prišel tudi gospodarski minister Matjaž Han.

Črnomelj, Novo mesto - Adria Dom iz Kanižarice pri Črnomlju, hčerinska družba novomeške Adrie Mobil, ob 20-letnici podjetja načrtuje gradnjo nove proizvodne in upravne zgradbe. Svoje zmogljivosti nameravajo v prihodnjih desetih letih podvojiti, število zaposlenih pa z nekaj več kot 300 postopno zvišati na 600, so povedali ob današnjem dnevu odprtih vrat.

Gre za proizvajalko mobilnih hiš z letnim prihodkom skoraj 60 milijonov evrov in približno 20-odstotno letno rastjo prihodka v zadnjih osmih letih ter največjega zaposlovalca s sedežem v Občini Črnomelj, je ob obletnici prve izdelane mobilne hiške navedla direktorica Adrie Doma Marta Kelvišar.

Potrojili število zaposlenih

Število zaposlenih v Adrii Dom je v zadnjih osmih letih s približno 100 zraslo na nekaj več kot 300. Podjetje z izrazito izvozno usmeritvijo izvaža v približno 30 držav, v Sloveniji proda le do dva odstotka izdelkov. Med njegovimi glavni trgi sta najpomembnejši Italija in Hrvaška, takoj za njima so Avstrija, Nemčija in države Beneluksa. Letno izdelajo od 1500 do 1700 bivalnih enot oz. namestitvenih objektov.

Podjetje v razvoj letno vloži do približno poldrugi milijon evrov, v kratkem pa načrtujejo zagon vsaj 10-milijonske naložbe za zagotovitev omenjenih dodatnih prostorskih in drugih zmogljivosti. Projekt širitve, ki jim bo omogočil do 100 milijonov evrov letnega prometa in letno izdelavo do 3000 mobilnih bivalnih enot so sicer že pripravili. Dvoletno gradnjo tovarne in novih poslovnih prostorov načrtujejo prihodnje leto.

V podjetju stavijo na kakovosten kader in digitalizacijo, veliko pa je še tudi ročnega dela. Približno štiri petine potrebnega vgradnega gradiva dobijo od slovenskih izdelovalcev. Razvoj mobilnih hišk pa vse bolj usmerjajo v razvoj vrhunsko opremljenih objektov za stalno oz. daljše bivanje. Gre tudi za izdelke, ki ne obremenjujejo okolja, je še dodala Kelvišarjeva.

Kadrovska direktorica Adrie Dom Nina Nikić je glede zagotavljanja kadrov povedala, da je prednost podjetja bližina hrvaške meje, hkrati pa veljajo za enega najboljših regijskih zaposlovalcev. Glavnina njihovih zaposlenih sicer prihaja iz belokranjskih občin in tudi Novega mesta, približno desetina zaposlenih pa se na delo v Kanižarico vozi s Hrvaške. Pri napovedani širitvi proizvodnje težav z zagotavljanjem kadra ne pričakujejo, je še dejala Nikićeva.

Začeli kot Sun Roller

Prvo mobilno hiško so v Kanižarici pred 20 leti izdelali še pod blagovno znamko Sun Roller. Leto prej je namreč to špansko podjetje s t. i. greenfield investicijo v novonastali poslovni coni na robu Črnomlja ustanovilo podjetje Sun Roller Adriatic, ki ga je skupaj s celotno skupino Sun Roller leta 2007 prevzela novomeška Adria Mobil. Ta je od leta 2017 sicer del francoske skupine Trigano.

V Adrii Dom so letos praznovali izdelavo 20.000. mobilne enote. Izdelujejo sodobne mobilne in modularne hiše ter glamping šotore. Z več kot 300 zaposlenimi obvladuje vso verigo od ideje, prodaje, razvoja, nabave in proizvodnje do poprodajnih storitev ter ponudbe celovitih rešitev za končnega kupca.

Adria Dom je ob jubileju v Novem mestu v sredo pripravila slovesnost, na katero je povabila številne poslovne partnerje in druge goste. Priznanje družbi je tako med drugimi izrekel tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, zbrane pa sta nagovorila tudi predsednik upravnega odbora skupine Trigano Stephane Gigou in generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole, medtem ko je francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Levy udeležbo na dogodku v Novem mestu zaradi neodložljivih obveznosti v zadnjem hipu odpovedala.

B. B./STA