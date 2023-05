Vlomili v prodajalno, hišo in dva vikenda

25.5.2023 | 11:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

V Kraški vasi na območju PP Brežice je med 21. 5. in 24. 5. nekdo vlomil v dve počitniški hiši in ukradel živila in pijačo. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Sinoči med 20.30 in 22. 30 je na Šmarješki cesti v Novem mestu nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar pdnesel, nastala je le premoženjska škoda povzročena z vlomom.

V minuli noči pa je na Senovem neznanec skozi vrata vlomil v skladišče prodajalne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Hrvat in Moldavec prevažala migrante

Policisti so včeraj na Obrežju in Čatežu ob Savi zasačili Hrvata in Moldavca, ki sta v avtomobilu prevažala migrante. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli avtomobila, s kazensko ovadbo bosta privedena pred preiskovalnega sodnika.

47-letnega Hrvata so policisti ustavili nekaj pred 12. uro na Obrežju. Ugotovili so, da v osebnem avtomobilu hrvaških registrskih oznak prevaža štiri Kitajce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Moldavca so policisti ustavili okoli 23. ure na Čatežu ob Savi. V avtomobilu je prevažal pet Iračanov, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo.

Policijski postopki z migranti še potekajo, so še navedli na novomeški policijski upravi

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Loče, Podgračeno) izsledili in prijeli 40 državljanov Pakistana, 37 državljanov Bangladeša, 32 državljanov Maroka, 26 državljanov Rusije, devet državljanov Sirije, osem državljanov Indije, sedem državljanov Alžirije, pet državljanov Afganistana, tri državljane Irana, dva državljana Iraka in državljana Šrilanke.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 259 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Novem mestu zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.