Na zaprti most plezajo, zato ga bodo podrli

25.5.2023 | 19:30

Župan Robert Zagorc (drugi z desne) opozarja, da prepoved dostopanja na Tercijalski most in fizične ovire ne zaustavijo ljudi, zato meni, da bo treba most zaradi varnosti podreti.

Občinski svet je potrdil uvedbo plačevanja elektrike na polnilnici za električne avtomobile.

Jože Leskovar (levo): Cene komunalnih storitev ostajajo na lanski ravni. (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški občinski svet je na včerajšnji seji razpravljal in sklepal o cenah komunalnih storitev v letu 2023, ki jih izvaja krško podjetje Kostak.

»V novem programu, ki smo ga predstavili občinskemu svetu, smo predlagali, da cena komunalnih storitev za uporabnike ostane na nivoju lanskega leta. Za kakšen cent je nižja kljub temu, da bomo v letošnjem letu naredili delni poračun za lansko leto zaradi višje cene električne energije. Smo pa z velikimi aktivnostmi lahko dosegli, da imajo občani cene komunalnih storitev na zelo sprejemljivem nivoju. Spremljamo cene v primerljivih občinah, naše cene so z njihovimi primerljive oziroma so celo nekoliko nižje. Za gospodinjstvo, ki ima povprečno porabo pitne vode dvanajst kubikov, ima 120-letrsko posodo za odpadke in je priključeno na kanalsko omrežje in na čiščenje odpadne vode, znaša mesečna cena okrog 67 evrov, tako kot je bila do sedaj. Za gospodinjstva, ki niso priključena na kanalsko omrežje in na centralno čistilno napravo, pa cena ostaja nekako na ravni 48 evrov,« je povedal direktor Sektorja komunale v krškem podjetju Kostak Jože Leskovar.

Svetniki so obravnavali cenik storitve pomoč na domu. Za uporabnika so ceno z dosedanjih 7,51 evra znižali na 6,13 evra za uro. Storitev in pogoje zanjo sta podrobneje predstavili svetnikom vodja službe pomoči na domu pri krški enoti Centra za socialno delo Posavje Carmen Rajer in vodja krške enote Mirjana Mlakar.

Dražji vrtec, plačljiva polnilnica za el. avtomobile

Račun za vrtec Plavček pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa bo s 1. septembrom za starše višji za 5 do 6 evrov, kot so sporočili na včerajšnji seji občinskega sveta. Svetniki so potrdili tudi sistemizacijo delovnih mest v tej ustanovi.

Ker bodo v Kostanjevici na Krki v prihodnje zaračunavali električno energijo za avtomobile na 22-kilovatni polnilnici pri zdravstveni postaji, so včeraj na seji sprejeli cenik. Cena polnjenja je 0,30 evra/kWh, po treh urah polnjenja pa bo veljala cena 0,05 evra/minuto. Plačevanje bodo uvedli v začetku junija.

Svetniki so sprejeli sklep, ki postavlja, kot se da razumeti svetnike in občinsko upravo, za kupce sprejemljivejše pogoje za nakup občinskih stavbnih parcel in parcel in parcel v kostanjeviški obrtni coni, potem ko so posamezni med njimi, prvi Jakob Gašpir, izrazili pomisleke glede takojšnjega spreminjanje pogojev.

Svet se je tudi seznanil seznanili z delovnim načrtom občinskega nadzornega sveta.

V razpravi ob koncu seje pri pobudah in predlogih je Alja Pincolič predlagala uvedbo plačevanja za parkiranje avtodomov na namensko urejenem mestnem prostoru.

Most bodo podrli

Župan Robert Zagorc je v odzivu na nekaj vprašanj rekel, da bo Tercijalski most treba podreti, in to zaradi varnosti. Zdaj dostop na most prepoveduje znak in otežujejo fizične zapore, a nekatere te ovire ne ustavijo. Ker vsi ukrepi očitno ne zaležejo, obnoviti mostu pa v tako kratkem času ne morejo, ga bodo odstranili.

Povabilo na cvičkarijo

Matej Kuhar je povabil zbrane na cvičkarijo v Novo mesto. Jutri, v petek, bodo, kot je povedal, organizirano obiskali prireditev, peljal bo avtobus. Matej Kuhar je tudi čestital Marjanu Jeleniču za njegov letošnji naslov kralj cvička, čestitki so se z močnim aplavzom pridružili tudi ostali udeleženci seje.

Zbrani so se pridružili tudi čestitki, ki jo je župan Robert Zagorc izrekel svetniku Alenu Leniču za njegov nedavni rojstni dan.

