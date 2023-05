Predolgo čakali na opredelitev: Domača zobozdravnica že zasedena

26.5.2023 | 20:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Šmarjeta - V šmarješki občini so veseli, da imajo zobozdravnico v domačem kraju. Od začetka leta 2020 v njihovi zdravstveni postaji deluje Nataša David Šlajkovec, dr. dent. med., in zadovoljni so z njenim delom. V zadnjem času pa je pogosto slišati pritožbe občanov, da ne morejo do nje, ko jo potrebujejo.

Nekateri občani se po odhodu prejšnjih zobozdravnikov niso pravočasno opredelili pri novi zobozdravnici, pa je zdaj zasedena – Novih odraslih bolnikov ne opredeljuje več, ampak otroke do 19. leta starosti.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

L. Markelj