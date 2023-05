Vse je mogoče in vse je dosegljivo

27.5.2023 | 09:00

Ob 180-letnici šolstva v Artičah je brežiški župan Ivan Molan podelil šoli plaketo občine, ki jo je sprejela ravnateljica Osnovne šole Artiče Vesna Bogovič.

Šolska telovadnica je bila nabito polna. (Vse foto: M. K., arhiv OŠ Artiče)

Artiče - »Ko danes tu stojim pred vami, je moje srce napolnjeno s ponosom. Zdi se mi, kot da sem na vrhu drevesa, ki ima trdne korenine, močne veje ter mnogo drobnih, občutljivih vejic, sijočih listov, odprtih in še spečih cvetov, katere je treba varovati, negovati, da vedno znova bogato obrodijo. Tako kot so drevesa pomembna za naše življenje, tako je prenašanje znanja mladim rodovom, vzgoja za življenje pomembno za naš razvoj, za razvoj kraja, občine, države Slovenije. To je odgovornost, ki jo vsak dan, iz leta v leto, skozi desetletja nosimo pedagoški delavci. Ta naloga daje našemu poklicu lepoto, zanos, daje nam posebno energijo,« je rekla ravnateljica Osnovne šole Artiče Vesna Bogovič na četrtkovi slovesnosti, s katero so zaznamovali 180-letnico šolstva v Artičah.

Kot je dejala, se je od leta 1843 spreminjala nekajkrat lokacija šole, spreminjali so tudi šolsko stavbo, ki so jo zaradi povečevanja števila učencev postopoma večali do današnje velikosti. Zadnja tovrstna pridobitev je bila v lanskem letu dozidava vrtca.

»Zdaj pa smo spet pred prelomnico šolstva v Artičah, saj nas v naslednjem letu čaka sanacija šole. Za nekaj časa se bomo preselili na druge lokacije in veselo pričakovali čas, ko bomo vstopili v povsem nove, prenovljene prostore s primerno, sodobno opremo. Pomembno je, da so pogoji za delo dobri, še bolj pomembno pa je, da so dobri naši medsebojni odnosi, ki pomenijo spoštovanje, sodelovanje in strpnost. Zato ni naključje, da se naša vizija glasi: Znanje, odgovornost do dela in spoštovanje do sočloveka in do okolja so pot do zadovoljnega učenca, starša in učitelja,« je poudarila ravnateljica.

Vesela je dobrega sodelovanja šole s starši, krajevno in lokalno skupnostjo ter z ostalim družbenim okoljem.

»Šolo predstavljajo učenci, ki vsak po svoje srkajo znanje svojih učiteljev in so zaradi tega več ali manj uspešni. Kaj pa je uspeh? Zlato, srebrno priznanje, prvo mesto na tekmovanju? Ja, je, vendar uspeh je tudi vsak mali korak, ki ga učenec doseže pri spoznavanju novih stvari, uspeh je, da pridobi pogum, voljo in vztrajnost.

Ponosni smo na svoje korenine, na vse šolske upravitelje oziroma ravnatelje, na vse učitelje, ki so s svojim strokovnim delom v šoli, z aktivno vlogo v skupnosti in s svojo kreativnostjo pustili neizbrisen pečat v zgodovini šole in kraja. Njihova popotnica je vodilo nam, ki oblikujemo sedanjost šole in s smelimi koraki stopamo v prihodnost,« je poudarila ravnateljica Vesna Bogovič.

Zbrane je nagovoril brežiški župan Ivan Molan. Ob čestitki za jubilej šolstva, je med drugim pojasnil načrte za obnovo šole. Šoli je podelil plaketo občine Brežice.

V slovesno praznično vzdušje je dodal svoj nagovor tudi nekdanji učenec šole Milan Jazbec.

Izrazil je globoko in veliko spoštovanje in hvaležnost do vseh generacij učiteljic in učiteljev, ki so, kot je rekel, skozi ta čas prosvetljevali naše kraje in prispevali, da smo se številni lahko povzpeli v sam vrh v svojih intelektualnih in poklicnih okoljih, tako doma kot tudi po svetu. Pri tem je Jazbec, pisatelj in pesnik, veleposlanik in profesor diplomacije, posebej omenil dva zana domačina.

»Darko Jelčič iz Oklukove gore – točno sto let je mlajši od naše šole – je mednarodno poznan pionir sodobnega slovenskega sadjarstva in med ustanovitelji slovenske integrirane pridelave sadja v znamenju siničke. Njegovo delo izpolnjuje znan napotek »jabolko na dan drži zdravnika stran« in za njim uspešno raste in deluje velik rod sadjarskih strokovnjakov in zanesencev.

In Stane Rožman, ki je več kot tri desetletja vodil Jedrsko elektrarno Krško, ki je med najbolj varnimi, kar jih danes obratuje na zemeljski krogli. Stanetov rekord je unikaten in težko bi mu našli primerljivega na vsem svetu. Skoraj vso svojo kariero se je ukvarjal z vprašanjem jedrskih reakcij, kar sodi v samo bistvo nam znanega vesolja.

Zato sem prepričan, da bi lahko našteli še veliko argumentov za naslednjo trditev: artiška osnovna šola vzgaja svetovljane, ne glede na to, kje živijo in delajo. Želim si, da bi vse naše generacije odraščale s tem zavedanjem.

In tudi zato povzemam nauk iz knjige z naslovom »Uspeh na dlani«, ki smo jo leta 2013 izdali na naši šoli, namreč: ob podpori in razumevanju staršev ter ob šoli, kakršna je naša, lahko vsakdo uspe v življenju. Vse je mogoče in vse je dosegljivo. Moj skromen prispevek v podkrepitev te navedbe so moje knjige na polici v šolski knjižnici. Šolo sem zaključil davnega poletja 1971 – takrat je npr. John Lennon zapel odo miru z naslovom Imagine /Predstavljaj si/ – in na polici se je nabralo več knjig, kot je od tedaj minilo let,« je na slovesnosti ob 180-letnici Osnovne šole Artiče v svojem nagovoru rekel nekdanji učenec te šole Milan Jazbec.

Na slovesnosti, ki sta se je udeležila med drugimi tudi namestnica direktorja Zavoda za šolstvo Slovenije Stanka Preskar in nekdanji ravnatelj Osnovne šole Artiče Miha Haler, so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili šolsko telovadnico. Na velikem so nastopili sedanji in nekdanji učenci ter učitelji v muzikalu, prirejenem po angleškem izvirniku in aktualiziranem. Besedilo je prevedla iz angleščine in priredila Mateja Jankovič Čurič, ki je muzikal tudi režirala.

Nastopili so nekdanji učenci Matevž Derenda, Anja Urek, Maruša Ferenčak, Maj Verstovšek Tanšek, Maruša Kodrič, Nika Bevc, Nika Jerončič, Špela Zlatič in Maruša Ferenčak.

Kot igralci so pred občinstvo stopili učitelji Vlado Cizl, Andraž Zaplotnik, Monika Kostanjšek, Janja Omerzu, Jasmina Heric, Aljaž Leskovar, Stanka Turšič Pungerčar in Jana Kovačič.

Med igralci so bili učenci Julija Grašak, Ajda Ivanšek, Hana Rostohar, Izak Razpotnik, Samo Valenčak, Nejc Grozina, Črt Koštić, Julija Binter, Anej Bibič, Alina Kastelic, Lara Šiftar, Eva Furar, Zala Kvartuh, Gašper Presker, Lan Kmetič in veliko plesalcev in pevcev od 3. do 9. razreda.

Glasbeni del muzikala je delo Ela Verstovšek Tanšek, besedila je prepesnila v slovenščino Jana Kovačič, koreografijo je prispevala Simona Grubič.

V predstavi, v kateri so aktualizirano dramsko besedilo podkrepili s plesom in živo glasbo šolskega benda, zgodba govori o povprečnosti in izjemnosti in z aktualnimi poudarki kliče k razmisleku o merilih, s katerimi se danes določa, kaj je povprečno in kaj izjemno.

Že pred to slovesnostjo, posvečeno obletnici šolstva, so 23. maja slovesno zaznamovali 50-letnico vrtca v Artičah.

M. L.