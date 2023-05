FOTO: Tekmovali v nabadanju klobas

28.5.2023 | 19:20

Tekmovanja v nabadanju klobas se je udeležilo 23 tekmovalcev.

Zmagal je Marjan Možina iz Velike Loke.

Izkazala so se tudi dekleta.

Predsednik Konjeniškega društva Šentrupert Dejan Kurent

Draga pri Šentrupertu - Konjeniško društvo Šentrupert je danes v svojem konjeniškem centru ob potoku Bistrica pripravilo že 22. srečanje konjenikov, v okviru katerega je tradicionalno potekalo tudi tekmovanje v nabadanju klobas. Najbolj se je odrezal Marjan Možina iz Velike Loke, drugi je bil Mitja Lekše, tretji pa Dražen Hudorovac.

Tekmovanja se je sicer udeležilo 23 konjenikov, od tega štiri predstavnice nežnejšega spola. Njihove poskuse je pozorno spremljala tričlanska komisija v postavi: Slavko Breznikar, Jože Udovč in Brigita Blas. »Gledamo, kako tekmovalci nabodejo klobaso. Če to naredijo v hitrem galopu, potem dobijo 5 točk, če gre nekoliko počasneje dobi 4 točke, če v hitrem galopu samo zbije klobaso, prejme 3 točke in tako naprej. V hitrem galopu je kar težko nabosti klobaso, potrebne so izkušnje in dobra usklajenost tekmovalca s konjem,« je povedal Jože Udovč.

Po dveh serijah so se v finale uvrstili trije zgoraj omenjeni, najbolj natančen s konjem Doreta pa je bil 55-letni Marjan Možina. »Že velikokrat sem tekmoval tukaj, prej sem že dvakrat zmagal in bil dvakrat drugi. Imam kar nekaj izkušenj. Pomembno je, da ko se poženeš, gledaš konju nad ušesi, in da zadeneš tisto klobaso,« je dejal zmagovalec.

Zanimivo tekmovanje je pritegnilo veliko obiskovalcev. »Prva leta so tekmovalci nabadali prave klobase, zdaj pa zaradi spoštovanja do hrane izobesimo njihove plastične imitacije. Srečanje konjenikov prirejamo, da se družimo med sabo, veseli smo, da se konjeniki tudi od drugod udeležijo tega dogodka. Letos nam še vreme služi, zadnja leta je vedno deževalo,« je povedal predsednik društva Dejan Kurent.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija