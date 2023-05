Avto zbil otroka; poškodovan pohodnik

29.5.2023 | 07:00

Včeraj ob 8.42 je na cesti Krka–Žužemberk v naselju Breg pri Zagradcu, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo zbilo otroka. Gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Helikopter SV je poškodovanega otroka prepeljal v UKC Ljubljana.

Poškodovan pohodnik

Ob 18.03 je v gozdu med Dolenjim Retjem in Velikimi Laščami v občini Velike Lašče padel pohodnik in si poškodoval ramo. Gasilci PGD Velike Lašče so ga našli na večji jasi in prepeljali do točke v Dolenjem Retju, kjer so ga reševalci NMP Ljubljana oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Gorel lesen objekt

Ob 19.28 je v Vrbini pri Krškem gorel zapuščeni lesen objekt, baraka površine 20 kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi so požar pogasili.

Iztekalo motorno olje

Ob 19.09 je v naselju Breže, občina Ribnica, na bencinskem servisu iz pokvarjenega vozila iztekalo motorno olje. Gasilci PGD Ribnica so nevtralizirali oljni madež na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 6:30 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1, na izvodu ŽVAB-LANEA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA 1986.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA, izvod 6. MALA CIKAVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Ostrožnik, Gorenja vas, Prelesje vas, Log Mokronog, Glink, Bistrica vas Mokronog, Berk in Povše metal;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gaberska gora, nizkonapetostno omrežje – Kij.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Piršenbreg, nizkonapetostno omrežje – Jug predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Piršenbreg, nizkonapetostno omrežje – Sever med 10:00 in 14:00 uro; na območju TP Čatež vas, nizkonapetostno omrežje – Petrol apartmaji med 11:00 in 13:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Brezje, Bohor, Bohor Jablance, Likov vrh, Presladol, Zakov, Košeni vrh, Prižev dol, Brezje vas, Bohor Dobrava, Vajerji in Vrhe Bohor med 8:10 in 9:20 uro ter na območju TP Stranje, Kališovec, Zgornja Blanca, Ložice in Marisove Loze med 8:10 in 12:00 uro.

