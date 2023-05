Bitja: podobe podzavesti

29.5.2023 | 09:30

Fotografije: FotoEving

Trebnje - Bitja: podobe podzavesti je naslov druge letošnje začasne razstave v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. Fantazijske podobe bodo na ogled do jeseni.

Na razstavi so dela avtorjev Jožeta Horvata – Jakija, Joškina Šiljana, Igorja Simonovića, Marjorie Dahogne – Margot, Matta Sesowa, Ivane Stanisavljenić Negić, Olge Kolar, Irene Lelja, Branke Pirc, Judite Rajnar, Jožice Škof in Gorana Horvata, so sporočili iz CIK Trebnje in Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

»Razstava na ogled postavlja slike, risbe, grafike in kipe iz depoja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki v ospredje postavljajo figuraliko, reinterpretirano v fantastična bitja. Razstavo dopolnjujejo tudi sposojena dela umetnic in umetnika iz zbirke. Obiskovalci se lahko srečajo z deli, ki sicer ostajajo v jasni prepoznavni antropomorfni ali zoomorfni sferi, vendar pa segajo izven meja realizma in zbujajo nenavaden občutek, ki odpira vrata v globje raziskovanje in razumevanje umetnosti,« pojasnjuje kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje in avtorica razstave Deja Bečaj.

Edinstvena zbirka Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, v kateri je že skoraj 1400 del, ki so jih v zakladnico prispevali avtorji in avtorice 42 držav sveta, je bila vir za razstavo 52 del 12 umetnikov in umetnic ter treh neznanih avtorjev. »Galerijska zbirka je v več kot petih desetletjih rastla in se bogatila predvsem po zaslugi našega Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje. Ta vsako leto junija – letos od 10. do 17. – izbranim umetnikom in umetnicam iz različnih držav omogoča, da svoje dojemanje in razumevanje sveta izrazijo in predstavijo v njim tujem, drugačnem okolju. Obiskovalci naše galerije in tabora pa tako spoznajo njihove zgodbe, drugačne pristope k ustvarjanju in nove kulture,« pravi direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, pod okriljem katerega deluje tudi GLS Trebnje, Patricija Pavlič.

Tokratno začasno razstavo Bitja: podobe podzavesti, ki bo na ogled do 8. oktobra, je odprl mirnski podžupan Zoran Remic, z glasbo pa je dogodek obogatila Glasbena šola Trebnje.

M. K.

