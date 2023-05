Pod drobnogledom varnostne razmere na Brežiškem - o migracijah in Romih

31.5.2023 | 09:50

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve

Ljubljana - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je včeraj srečal z županom občine Brežice Ivanom Molanom. Pogovarjala sta se predvsem o migracijah, odstranjevanju panelne ograje na meji in romski problematiki, so sporočili z notranjega ministrstva.

Na ministrstvu so pojasnili, da je po Poklukarjevih besedah policija z romsko skupnostjo in siceršnjo lokalno skupnostjo v rednih stikih, sodelovanje je korektno. Policija je v letu 2022 opravila več skupnih nadzorov z gradbenim, okoljskim in veterinarskim inšpektorjem in centrom za socialno delo. Ob tem je minister (podobno kot na srečanjih z novomeškim, kočevskim in črnomaljskim županom te dni) poudaril, da sta uspešnost in učinkovitost dela v romski skupnosti odvisni ne samo od policije, ampak tudi od aktivnosti drugih služb, predvsem na področjih šolstva, sociale in zaposlovanja.

Na območju občine Brežice aktivno delujeta dve enoti policije, ki pokrivata področje migracij, meje, tujcev in čezmejne kriminalitete. Policijski postaji Brežice se je po vstopu Hrvaške v schengensko območje pridružila novoustanovljena Policijska postaja za izravnalne ukrepe Novo mesto na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje.

Glede delnega povračila stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje je minister dejal, da so v letu 2023 zagotovili 2,5 milijona evrov za delno povračilo stroškom občinam, so zapisali. Med njimi je tudi občina Brežice, ki so ji dodelili več kot 257.000 evrov.

