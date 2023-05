V Straži v soboto praznik salam in vina

31.5.2023 | 19:00

Sobotno pestro dogajanje so na novinarski konferenci predstavili (z leve): Mirjan Kulovec, predsednik Zveze salamarjev Slovenije, Slavko Alojz Toplišek, predsednik Zveze društve vinogradnikov Slovenije, straški župan Dušan Krštinc, Miran Jurak, predsednik organizacijskega odbora, in Srečo Kovačec, predsednik Društva vinogradnikov Straža, ki bo obeležilo 30-letnico delovanja. (Foto: M. Ž.)

Prvi trije uvrščeni salamarji bodo prejeli slovensko unikatno leseno salamoreznico Bojana Novšaka iz Sevnice.

Straža - V Straži bo v soboto, 3. junija, praznik vina in salam. Občina Straža, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Zveza društev salamarjev Slovenije ter straška vinogradniško in turistično društvo vabijo ob 15. uri na 5. srečanje vinogradnikov in vinarjev, finale slovenske salamiade in 30-letnico Društva vinogradnikov Straža.

Vina ...

Ob tej priložnosti bodo podelili priznanja ocenjenim vinom slovenskih vinogradnikov, med njimi tudi šampionu ocenjevanja, to je postal souvignon letnik 2018 Marjana Kobaleta iz Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, in desetim prvakom posameznih kategorij. Na letošnjem šestem meddruštvenem ocenjevanju je 25. aprila v Straži 276 vzorcev vin iz vse Slovenije pod drobnogled vzelo 15 enologov.

... in salame

Mesec dni kasneje pa je šestčlanska komisija tam ocenila še 64 vzorcev salam v okviru 27. finala slovenskih salam. Sicer je letos bilo v sklopu zveze društev salamarjev organiziranih 13 lokalnih salamiad po različnih krajih Slovenije, na katerih so društva ocenila 529 vzorcev domačih salam.

Osrednji nagovor na sobotni prireditvi bo imela državna sekretarka z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti. V pokušino bodo ponudili najboljše salame in nekaj čez sto najbolj ocenjenih vin, srečanje bo obogateno tudi s kulturnim programom, za zabavo pa bo poskrbel ansambel Topliška pomlad.

M. Ž.