Težave z zamakanjem vode: Streha vrtca večkrat pušča; se strop lahko zruši?

1.6.2023 | 14:00

Vrtec Čebelica v Šentrupertu, v ozadju pa šola (Foto: R. N.)

V šentrupertskem vrtcu Čebelica so ob večjih deževjih že nekajkrat opazili posušene madeže vode na stropu in stenah. Vzrok za to je, da večkrat pušča streha. Težave se pojavljajo, kjer je nad vrtcem ravna streha. »Predvsem pa smo zaskrbljeni, kaj je pod njo z izolacijo. Mojstri, ki pridejo, samo zakrpajo luknje na strehi, nihče pa ne preveri, ali je izolacija prepojena z vodo. Bojimo se, da se bo nekoč, če bo še naprej zamakalo, strop samo zrušil. Treba je ukrepati, preden bo prepozno. Občina je s tem seznanjena, prav tako tudi lastnik objekta, ki bo odgovoren, če se bo kaj zgodilo,« opozarja ravnatelj šole Jože Tratar. Ob tem pa dodaja, da imajo na šoli težave z lesenimi strešnimi okni, ki so dotrajana. Po njegovih besedah bi bilo treba zamenjati več kot 30 strešnih oken, kar bi bil kar precejšen strošek za občino.

V šentrupertskem vrtcu ob močnih deževjih pušča streha – Koliko je z vodo prepojena izolacija? – Na šoli je dotrajanih več kot tretjina strešnih oken, rok za reklamacijo pa je potekel

Rok Nose