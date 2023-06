Vrata odprla Pisarna lokalne blaginje

1.6.2023 | 18:45

Pisarna je na Gubčevi 15.

Trak sta prerezala župan Gregor Macedoni in podžupanja Sara Tomšič. (Foto: M. Ž.)

Občanom in občankam bo v Pisarni lokalne blaginje zaenkrat pomagala Vanesa Gazvoda.

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in podžupanja Sara Tomšič sta včeraj na Gubčevi ulici 15, kjer domuje tudi območna enota Zavoda za gozdove Novo mesto, odprla Pisarno lokalne blaginje, ki bo občankam in občanom na voljo za pomoč in svetovanje pri različnih življenjskih izzivih iz socialnega, zdravstveno-varstvenega področja in širšega družbenega življenja. Prve stranke pričakujejo že jutri.

Omenjena pisarna je slovenska novost, ki na enem mestu povezuje akterje iz javne, nevladne in zasebne sfere, da bi dosegli čim več posameznikov, ki potrebujejo pomoč in podporo. Predvsem želijo občane opolnomočiti za iskanje rešitev, dvigniti stopnjo njihove informiranosti in vplivati na to, da si s pomočjo organizacij, ki delujejo na novomeškem, dvignejo kakovost svojega življenja, so pojasnili na občini.

»V celotnem sistemu lokalne blaginje, kot smo to celovito storitev svetovanja in informiranja poimenovali, bosta na voljo dva načina podpore našim občanom – od danes omogočeno osebno svetovanje v Pisarni lokalne blaginje in spletni katalog informacij in storitev na www.nmzame.si, ki bo po vzpostavitvi predvidoma do konca letošnjega leta ponujal vse večji nabor informacij o vsem, kar je posameznikom na voljo na področju kakovosti bivanja v Mestni občini Novo mesto,« je v svojem nagovoru zbranim na odprtju pisarne dejala podžupanja, ki je tudi ponudnica njene ustanovitve.

Za uvedbo so se odločili, ker so prepoznali potrebo ljudi in organizacij po koordinaciji vsega tega, kar za občane že obstaja. »Preveč ljudi se namreč zaradi pomanjkanja informacij, znanja ali pa slabše funkcionalne pismenosti znajde pred nepotrebnimi ovirami,« je dodala.

Občani se lahko na svetovanja naročijo na telefonski številki 07 39 39 233 in prek elektronskega naslova plb@novomesto.si ali pisarno obiščejo v času uradnih ur, in sicer ob ponedeljkih in petkih med 8. in 15. uro ter ob sredah med 9. in 17. uro. »V okviru zasebnega pogovora bo svetovalka skupaj s stranko skušala pripraviti načrt rešitve posameznega primera tako, da stranki predlaga posamezne korake, ki bodo pripeljali do uspešnega cilja in odprave izziva. To bo bodisi pomenilo pomoč pri izpolnjevanju in vložitvi kakšnega obrazca za zagotovitev katere od javnih pravic, bodisi povezovanje stranke s katero od javnih ali nevladnih organizacij, ki lahko pripomorejo k razrešitvi težave,« je Sara Tomšič orisala delovanje Pisarne lokalne blaginje.

Zaenkrat bo svetovanje opravljala Vanesa Gazvoda, vodja Pisarne lokalne blaginje, ki je tudi sodelovala pri njenem zagonu, predvideni pa sta še dve delovni mesti, in sicer za pravno področje in področje sociale.

M. Ž.

