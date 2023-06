Položnica Komunale bo višja; znana občinska nagrajenca

2.6.2023 | 14:10

Tudi v Mirni Peči so potrdili višje cene komunalnih storitev. (Foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na včerajšnji seji potrdili povišanje cen komunalnih storitev, s katerim so se približali lastnim cenam izvajanja storitev javnih služb in tako delno razbremenili občinski proračuna pri plačilu subvencij, ki jih kot razliko med lastnimi in zaračunanimi cenami občina plačuje novomeški Komunali. Tako se je za štiri člansko družino s povprečno porabo 14 m3 vode cena povišala za 12 odstotkov oziroma v povprečju za nekaj več kot osem evrov, kar je tudi v skladu z dogovorom občin in Komunale o načrtovanem dvigu cen med 12 in 20 odstotki.

Med drugim so sprejeli tudi prvi rebalans letošnjega proračuna, ki je bil sicer sprejet kot dvoletni skupaj s proračunom za leto 2022 decembra leta 2021. Prve spremembe je doživel že lani ob sprejemu rebalansa lanskega proračuna, zdaj pa so prihodke povečali za malo več kot milijon na dobrih 13.316.000 evrov, odhodke pa za malo manj kot 674.000 na nekaj več kot 13.100.000 evrov. Za naložbe namenjajo kar 71 odstotkov proračuna.

Kot so na občinski upravi pojasnili svetnikom, so se v tem času pojavile spremembe pri načrtovanih prihodkih in odhodkih, in sicer predvsem na račun sofinanciranja večjih naložb, ki so sicer že bile predvidene v proračunu. Mirnopečani so bili uspešni na razpisih za urejanje ekonomsko poslovne cone v Dolenji vasi in za izgradnjo še manjkajočega sekundarnega vodovodnega omrežja v občini v okviru hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, na končno odločbo za povečanje in posodobitev Čistilne naprave Mirna Peč pa še čakajo, a so zelo optimistični. Računajo, da bodo dobili milijon evrov.

»Proračun je živa stvar in ga je potrebno vseskozi usklajevati. Predstavljeni zneski so veliki, a če se želimo prijaviti na razpis, moramo denar načrtovati. Realno uresničljiv proračuna pa bo ob koncu leta gotovo nižji,« je poudaril župan Andrej Kastelic.

Občinski nagrajenci so …

Na predlog komisije za priznanja in nagrade so svetniki potrdili tudi prejemnika letošnje plakete občine, to sta Karel Povše, ki se že od svoje mladosti dejavno vključuje v razvoj tako Globodolske doline kot občine, med drugim je dva mandata bil tudi občinski svetnik, in Majda Zagorc, dolgoletna predsednica Društva upokojencev Mirna Peč. Pod njenim vodstvom so razvili številne nove programe, s katerim si upokojenci popestrijo in izboljšajo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju.

M. Ž.

