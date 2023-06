Motorist trčil v srno

4.6.2023 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Žužemberk)

Sinoči ob 21.55 je na cesti Jama pri Dvoru - Lašče, občina Žužemberk, motorist trčil v srno in zletel s ceste. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu, odklopili akumulator in pomagali pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Gasilci so nudili pomoč policistom in razsvetljevali kraj dogodka ter pomagali pri nalaganju motorja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovanega motorista in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC, izvod 2. TRGOVINA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2, izvod 5. KZ TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Sevnica kolodvor, nizkonapetostno omrežje – Železnina med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.