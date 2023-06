NSi NM o zamujanju reform, nesposobnih posameznikih, ignoriranju stroke in romski problematiki

Novo mesto - Svetniška skupina NSi Novo mesto je pripravila tiskovno konferenco, na kateri je komentirala učinek vlade Roberta Goloba na Mestno občino Novo mesto po zaključenem prvem letu njenega mandata.

Kot sta povedala Marko Dvornik, vodja svetniške skupine NSi v MONM, ter Vida Čadonič Špelič, svetnica MONM in poslanka Državnega zbora, so v Novi Sloveniji prepričani, da so ''ljudje upravičeno razočarani nad učinkovitostjo vlade, ki ni sorazmerna s predvolilnimi obljubami Gibanja Svoboda. Ministrstva so slabo odzivna, kar posebej moti župane, ker zaradi tega trpijo lokalni projekti'', opozorila sta na ''zamujanje vseh reform, predvsem pa odsotnost obljubljene reforme zdravstva.''

Vida Čadonič Špelič je ocenila, da je prvo leto vladanja zaznamovala učna doba večine ministrov, ki ne poznajo delovanja državne uprave, da so bili v vlado imenovani nekompetentni posamezniki, medtem pa najbolj sposobne med njimi Vlada ni znala zaščititi, ter nadaljevala: ''Posebno razočaranje so napovedane reforme, ki jih ni. V NSi nas najbolj skrbi zdravstvena reforma, ki je nujno potrebna zaradi zdravja celotne populacije. Čakalne dobe so se v tem letu še povečale, in sicer za 20 tisoč oseb, kljub dodatnih 80 milijonov evrov, ki so bili vloženi v zdravstveni sistem prav v ta namen. NSi je zato vložila svoja predloga zakonov, in sicer spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in Zakona o zdravstvenem zavarovanju, s katerima bi bile zdravstvene storitve dostopne vsem, ki na obravnavo čakajo preko dopustne meje, saj bi lahko storitev opravil pri katerem koli izvajalcu zdravstvenih storitev (javna mreža ali zasebniki), plačnik pa bi bil ZZZS po enakih cenah, kot veljajo v javni mreži.''

Čadonič Špeličeva je še dejala, da je vlada podrejena civilni družbi in raznim vplivnežem na družbenih omrežjih ter ''popolnoma ignorira stroko, saj nekritično podpre vse zakone, spisane v raznih inštitutih, tudi če so za Slovenijo škodljivi.''

Podpora štirim zakonom za izboljšanje razmer otrok v težkih socialnih okoljih

Vodja svetniške skupine NSi Marko Dvornik je ponovil poziv 11 županov JV Slovenije Vladi, da se končno loti konkretnega reševanja slabega socialnega statusa velikega števila otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih v MO Novo mesto. Predvsem gre za težavo nepismenosti, brezposelnosti, neplačevanja glob in neizvrševanja drugih obveznosti do države.

Po Dvornikovih besedah želijo, da Vlada prepozna to pobudo županov kot poziv celotne lokalne skupnosti in vseh lokalnih političnih skupin, ki problematiko poznajo in predlagajo konkretne ukrepe.

Nanizal je podatke, kako malo romskih otrok konča osnovno šolo, da je nezaposlenost skoraj 100 %, kriminal in uporaba drog pa se povečujeta in država ni sposobna sankcionirati kršiteljev zakonodaje. Predlagane spremembe niso čarobna paličica za vse težave, so pa začetek reševanja omenjenih težav, pravi Dvornik in dodaja: ''Predlagane spremembe družinam ne bodo odvzele socialne pomoči, bodo pa le to spremenile v nedenarno obliko v primeru kršenja zakonodaje s strani staršev. V ta sklop bo vključena tudi poravnava vseh denarnih kazni in drugih obveznosti do države iz socialnih prejemkov. Drugi sklop je namenjen preprečevanju izkoriščanja statusa brezposelne osebe, saj verjamemo, da kdor se izogiba delu, ne more biti upravičen do podpore družbe. Tretji sklop pa so strožji pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja, saj menimo, da nepismena ali slabo pismena oseba ne more biti udeležena v cestnem prometu, saj s tem ogroža vse ostale udeležence.''

V NSi pozivajo vse občane, da oddajo svoj podpis pod predlog sprememb zakonodaje. To lahko naredijo do 14. julija osebno na stojnici pred Pošto v Novem mestu ali preko spleta.

