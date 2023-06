Popoldne tri nesreče na mokrih cestah

5.6.2023 | 20:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 14.04 sta na cesti Črnomelj - Tribuče trčili osebni vozili. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter posuli razlite motorne tekočine.

Ob 15.42 sta na cesti Metlika - Radovica pri Slamni vasi trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in pomagali pri oskrbi dveh ponesrečenih oseb, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Padel motorist

Ob 17.19 je na cesti Novo mesto - Metlika pri Vinji vasi padel motorist. Posredovanje reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in gasilcev GRC Novo mesto ni bilo potrebno, ker se je motorist le lažje poškodoval.

Goreli leseni odpadki

Ob 10.45 je v naselju Stranje pri Škocjanu gorel kup lesenih odpadkov in smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Gasilci odklepali v bloku

Ob 13.44 so na Bračičevi ulici na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili tehnično podporo policiji pri odpiranju stanovanjskih vrat v večstanovanjskem objektu.

M. K.